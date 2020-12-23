Что нужно сделать в первую очередь при покупке недвижимости на вторичном рынке Комментариев: 0



На все эти вопросы поможет ответить онлайн-сервис проверки недвижимости перед покупкой



Выписка из ЕГРН содержит общую информацию о запрашиваемом объекте – площадь в квадратных метрах, полный адрес, включая графическое расположение объекта недвижимости, кадастровый номер, кадастровую стоимость, дату постановки на учет, данные о владельце, а также показывает наличие ареста, обременения или залога на объекте надвижимости.



Чтобы воспользоваться сервисом проверки недвижимости перед покупкой



Для того, чтобы оформить заявку на получение выписки из ЕГРН на сайте



Не откладывайте на потом получение выписки из ЕГРН по интересующему объекту недвижимости, это поможет избежать многих проблем и недоразумений в будущем. Как совершить удачную сделку при покупке квартиры на вторичном рынке и при этом избежать обмана и недоразумений? Что нужно знать перед покупкой? Какую информацию запросить и что проверить, чтобы быть уверенным и спокойным при совершении сделки?На все эти вопросы поможет ответить онлайн-сервис проверки недвижимости перед покупкой https://rosreester.net/ . На сайте сервиса можно проверить на юридическую чистоту интересующий объект недвижимости, будь то квартира, дом или земельный участок. Сервис обращается к базе данных Единого государственного реестра недвижимости или сокращенно ЕГРН, поэтому можно быть уверенным в том, что полученный отчет бут актуальным и достоверным.Выписка из ЕГРН содержит общую информацию о запрашиваемом объекте – площадь в квадратных метрах, полный адрес, включая графическое расположение объекта недвижимости, кадастровый номер, кадастровую стоимость, дату постановки на учет, данные о владельце, а также показывает наличие ареста, обременения или залога на объекте надвижимости.Чтобы воспользоваться сервисом проверки недвижимости перед покупкой https://rosreester.net/ нужно ввести в поисковую строку адрес или кадастровый номер проверяемого объекта. По мере введения адреса сервис сам предложит варианты. Если нет возможности узнать точный адрес, то можно воспользоваться режимом поиска на кадастровой карте. Для этого нужно найти объект на карте и нажать на него левой кнопкой мыши, после чего отобразится справочная информация о выбранном объекте. Сервис работает с официальной публичной кадастровой картой Российской Федерации 2020 года, поэтому в достоверности и надежности предоставляемой информации можно быть уверенным.Для того, чтобы оформить заявку на получение выписки из ЕГРН на сайте https://rosreester.net/ , необходимо найти интересующий объект по адресу, кадастровому номеру или на кадастровой карте. После оплаты услуги по проверке объекта на юридическую чистоту на указанный при оформлении заявки электронный адрес придет отчет в формате pdf. Время исполнения заказов составляет от 6 до 24 часов в зависимости от загруженности сервиса. В случае возникновения вопросов техническая постарается максимально быстро и качественно решить проблему.Не откладывайте на потом получение выписки из ЕГРН по интересующему объекту недвижимости, это поможет избежать многих проблем и недоразумений в будущем.



