Здание «Красных казарм» в Тамбове продали за 3,3 млн рублей 0 Основное здание ансамбля «Красные казармы» на улице Студенецкой, 9Ж в Тамбове продали на торгах за 3,3 млн рублей. Новым собственником объекта культурного наследия стало ООО «Возрождение», сообщил глава администрации города Максим Косенков. Ранее историческое здание выставляли на торги с начальной

Котовских неваляшек подарят участникам свадебного фестиваля в Москве 0 Игрушки в образе жениха и невесты из Котовска передадут участникам третьего Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца». Мероприятие пройдёт 8 июля в Национальном центре «Россия» и будет приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Идею подарить специальные экземпляры котовских

Тамбовский предприниматель вошёл в десятку молодых промышленников России 0 Учредитель тамбовского производственного объединения «Агротех» Никита Милюков стал финалистом V Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Он вошёл в десятку лучших руководителей малых и средних промышленных предприятий страны. Итоги конкурса подвели по результатам народного голосования и

В Тамбове сменились руководители «Тамбовгортранса» и «Дирекции городских дорог» 0 В администрации Тамбова произошли кадровые перестановки в структуре муниципальных предприятий. О новых назначениях глава города Максим Косенков сообщил на еженедельной планёрке. Роман Дворецков, ранее руководивший МБУ «Дирекция городских дорог», перешёл на должность директора МУП «Тамбовгортранс».

В Тамбове сохраняются проблемы с холодной водой из-за аварии на водоводе 0 В Тамбове до сих пор не устранена проблема с холодным водоснабжением. Причиной остаётся повреждение на водоводе, идущем от водозаборного узла № 2. Об этом 6 июля на оперативном совещании у главы региона сообщил министр ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Константин Шульгин. По словам министра, ситуация в

«Прогресс Агро» построила в Тамбовской области элеватор за 1,6 млрд рублей 0 Группа компаний «Прогресс Агро» завершила строительство современного элеваторного комплекса в Тамбовской области.Инвестиции в проект превысили 1,6 млрд рублей. Предприятие уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию, первое зерно здесь планируют принять в августе. Для агрохолдинга это первый

Дело о налогах подрядчика «Строй НЭС-АБ» передали в суд 0 Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя ООО «Строй НЭС-АБ» Мисака Демурчяна и бывшего генерального директора компании Павла Афанасьева. Их обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 198 УК РФ — в уклонении от уплаты налогов путём включения в

Суд оставил выводы об аффилированности тамбовского продавца табака и его контрагента 0 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе выводы о фактической аффилированности между обанкротившимся тамбовским оптовым продавцом табака ООО «Сад» и его контрагентом ООО «Роял-Флейва». Апелляционная жалоба «Роял-Флейвы», которая пыталась убрать эти выводы из мотивировочной части

Жителям дома на Астраханской вернули более 1 млн рублей за лишние начисления 0 Жителям многоквартирного дома № 193 на улице Астраханской в Тамбове вернули более 1 млн рублей после вмешательства прокуратуры. Деньги были возвращены в результате перерасчёта платы за жилищно-коммунальные услуги. Как сообщили в прокуратуре Тамбовской области, проверку провели по обращению местной

Под Тамбовом прошёл первый Агрозабег 0 В Тамбовском муниципальном округе прошёл первый Агрозабег, сообщает деловое издание «Вердикт». Его провели на полях агрофирмы «Октябрьская» в Лысых Горах — там, где обычно работают тракторы и комбайны, в этот раз звучали стартовые команды, аплодисменты и финишные поздравления. Несмотря на дождь в

Тамбовская область получит 59 новых школьных автобусов 0 Тамбовская область получит 59 новых школьных автобусов отечественного производства. Распоряжение о поставке транспорта в регионы подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Новые автобусы должны заменить изношенную технику и снизить нагрузку на маршруты, по которым

В Тамбове контейнерные площадки продолжат брать под видеонаблюдение 0 В Тамбове планируют продолжить установку камер видеонаблюдения на контейнерных площадках. В городской администрации считают, что такой контроль поможет быстрее выявлять тех, кто превращает обычные места сбора бытового мусора в бесплатный полигон для всего, что жалко вывозить по правилам. Вопрос

Тамбовская область завершила 2025 год с профицитом бюджета более 410 млн рублей 0 Депутаты Тамбовской областной Думы утвердили отчёт об исполнении регионального бюджета за 2025 год. Доходы областной казны составили 81,8 млрд рублей, расходы — 81,4 млрд рублей. По итогам года бюджет исполнен с профицитом в размере 410,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального

Суд приговорил жителя Тамбова к восьми годам колонии по делу о финансировании терроризма 0 Второй Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор 54-летнему жителю Тамбова Руслану Мякишеву, признав его виновным в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда. Суд назначил мужчине восемь лет лишения свободы. Первые два года он

Власти Тамбова отказались от сноса 11-этажного долгостроя у «Кристалла» в обмен на кинотеатр «Родина» 0 Арбитражный суд Тамбовской области утвердил мировое соглашение по многолетнему спору вокруг недостроенного 11-этажного здания на улице Советской, 134А в Тамбове. Как сообщает деловое издание «Вердикт», администрация города отказалась от требований о сносе объекта, а взамен муниципалитет получит в

В Тамбове выставят на торги исторический доходный дом купца Пикулина 0 В Тамбове готовятся выставить на торги объект культурного наследия регионального значения — «Доходный дом Пикулина», расположенный по адресу: улица Октябрьская, 30. Информация о подготовке аукциона опубликована на платформе «Наследие.ДОМ.РФ», сообщили в правительстве Тамбовской области.

В Тамбове водителя грузовика оштрафовали на 40 тысяч рублей за незаконную свалку 0 В Тамбове к административной ответственности привлекли местного жителя, который незаконно сбросил строительные отходы с грузового автомобиля. Как сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Тамбовской области, нарушителю назначен штраф в размере 40 тыс. рублей. Нарушение было выявлено в

В Мичуринске отметили День ветеранов боевых действий 0 В Мичуринске состоялись мероприятия, посвящённые Дню ветеранов боевых действий, который ежегодно отмечается в России 1 июля. Участники почтили память погибших защитников Отечества, возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам, а затем приняли участие в торжественном собрании и церемонии

Под Тамбовом впервые пройдёт Агрозабег по полям чернозёма (6+) 0 4 июля на территории ООО «Агрофирма „Октябрьская“» в Тамбовской области состоится первый Агрозабег. Как сообщает деловое издание «Вердикт», спортивное мероприятие организовано при поддержке министерства сельского хозяйства региона, администрации Тамбовского муниципального округа и Союза

КСП выявила нарушения на 8,6 млн рублей при проверке тамбовского Дома молодёжи 0 Контрольно-счётная палата Тамбовской области выявила 47 нарушений по итогам проверки использования бюджетных средств в ТОГБУ «Дом молодёжи Тамбовской области», сообщает издание «Вердикт». Общая сумма финансовых нарушений составила 8,65 млн рублей. Проверка касалась расходования средств, выделенных