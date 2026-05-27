В Тамбовской области хотят развивать школы-хозяйства по примеру Якутии



Главной темой встречи стал опыт Республики Саха (Якутия), где школы-хозяйства уже работают как часть системы подготовки кадров для сельских территорий. Этот формат сейчас рассматривают как возможную модель и для Тамбовской области.



Участники обсуждали, как выстроить взаимодействие между школами, работодателями и системой образования: от профориентации и производственной практики до создания учебных площадок при предприятиях.



В стратегической сессии приняли участие представители Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области и Кадрового клуба Союза. Организаторами выступили Комиссия РАН по развитию агрообразования и производственного воспитания, профильные министерства Тамбовской области и Якутии, а также Ассоциация школ-хозяйств и агрошкол.



В Союзе промышленников отмечают, что тема напрямую связана с кадровым дефицитом, который сегодня испытывают предприятия региона. Именно поэтому в Тамбовской области активно обсуждают новые подходы к подготовке специалистов еще со школьной скамьи.



Кадровый клуб Союза промышленников был создан по инициативе председателя объединения Максима Жалнина. Его задача — объединить специалистов по управлению персоналом, предприятия и образовательные организации для поиска решений кадровых проблем.



Ранее участники клуба уже проводили выездное заседание на заводе «Электроприбор», где обсуждали корпоративные меры поддержки сотрудников и практики удержания кадров. Следующую встречу клуба планируют посвятить вопросам подготовки специалистов совместно с министерством образования региона.




