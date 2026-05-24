В Тамбове проведут единый день консультаций по дачам, домам и догазификации СНТ
Вчера, 17:05
27 мая в Управлении Росреестра по Тамбовской области пройдёт Единый день консультаций для жителей региона. Специалисты Росреестра и филиала ППК «Роскадастр» бесплатно ответят на вопросы, связанные с оформлением земельных участков и жилых домов в СНТ, а также с программой социальной догазификации.
Консультации будут проходить с 9:00 до 15:00 по адресу: Тамбов, улица Сергея Рахманинова, 1А, кабинет 101.
Жители смогут получить разъяснения по вопросам постановки земельного участка на кадастровый учёт, смены вида разрешённого использования земли, строительства жилого дома на садовом участке, перевода садового дома в жилой, а также подключения газа в СНТ по программе догазификации.
Кроме того, посетителям предоставят методические материалы Росреестра, посвящённые оформлению участков и жилых домов, а также правилам использования земель.
В ведомстве уточнили, что участие в мероприятии бесплатное, предварительная запись не требуется.
