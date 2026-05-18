В Тамбове повредили бронзовую фигурку арт-объекта «Репетиция» в сквере Державина

В Тамбове в сквере имени Державина повредили одну из миниатюрных бронзовых фигурок арт-объекта «Репетиция». Повреждение во время ежедневного осмотра обнаружили сотрудники Дирекции благоустройства и озеленения.Как уточнили изданию «ПроТамбов» в администрации города, фигурку не похитили — сейчас она находится на хранении в Дирекции.По факту повреждения уже подано заявление в полицию. Специалисты также изучают возможность восстановления арт-объекта. В администрации отмечают, что работа с художественной бронзой требует специальных технологий и навыков. Ожидается, что после ремонта фигурку вернут на прежнее место.Арт-объект «Репетиция» появился в сквере Державина в феврале 2018 года. Его автор — московский скульптор Владимир Амодео, подаривший Тамбову четыре бронзовые скульптуры. Три из них установили в Державинском сквере.Миниатюрные композиции выполнены в виде женских силуэтов размером с ладонь. Проект был частью выставки «Силуэт», проходившей в Тамбовской областной картинной галерее. Сам Владимир Амодео известен как мастер сюрреалистической бронзовой скульптуры.