В Тамбовской области археологи обнаружили новые древние курганы
Вчера, 20:04
В Знаменском, Рассказовском и Бондарском округах Тамбовской области обнаружили новые объекты археологического наследия. Речь идёт о древних курганных могильниках, найденных в ходе археологической экспедиции под руководством ведущего археолога Николая Моисеева.
Как сообщили в Центре по сохранению объектов культурного наследия Тамбовской области, исследования проводятся на основании открытого листа Министерства культуры РФ в рамках государственного задания.
Уже обследованы памятники «Курган-1 “Дуплятный” у села Дуплято-Маслово» и «Курганная группа-1 у села Кариан» в Знаменском округе. Кроме того, во время маршрута археологи обнаружили ещё один курган рядом с деревней Кикинка.
Особенно результативными оказались разведки в Рассказовском округе, где специалисты выявили 12 объектов археологического наследия. Ещё пять курганных могильников нашли в Бондарском округе.
Все обнаруженные объекты представляют собой древние захоронения, которые могут иметь важное значение для изучения истории заселения территории Тамбовской области.
Исследования в регионе продолжатся. Полученные данные планируют использовать для уточнения карты археологических памятников Тамбовщины и последующей постановки объектов на государственную охрану.
