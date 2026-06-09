|
Экс-вице-губернатора Тамбовской области будут судить по делу основателя «Русагро» Вадима Мошковича
Сегодня, 20:02
Комментариев: 0
Версия для печати
Бывший заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Иванов предстанет перед судом вместе с основателем агрохолдинга «Русагро» Вадимом Мошковичем и бывшим генеральным директором компании Максимом Басовым. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
По данным издания, Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, материалы которого насчитывают около 150 томов. В ближайшее время они должны поступить для рассмотрения в Замоскворецкий районный суд Москвы.
Следствие считает, что в 2019 году Вадим Мошкович передал Сергею Иванову охотничий карабин Blaser стоимостью около 2,6 млн рублей. По версии правоохранительных органов, дорогостоящее оружие предназначалось за общее покровительство бизнесу предпринимателя в регионе.
В связи с этим Мошковичу вменяют дачу взятки в особо крупном размере, а Иванову — получение взятки в особо крупном размере.
Кроме коррупционного эпизода, Вадиму Мошковичу и Максиму Басову предъявлены обвинения, связанные с хищением акций холдинга «Солнечные продукты», преднамеренным банкротством и легализацией имущества, полученного, по версии следствия, преступным путём.
Все фигуранты находятся под стражей и вину не признают. Их защита настаивает на необоснованности предъявленных обвинений.
Вадим Мошкович и Максим Басов были задержаны весной 2025 года. В рамках расследования следственные действия проводились и на территории Тамбовской области. Осенью прошлого года суд также наложил арест на имущество и банковские счета Сергея Иванова.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.