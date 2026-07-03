В Тамбове контейнерные площадки продолжат брать под видеонаблюдение Комментариев: 0



Вопрос обращения с твёрдыми коммунальными отходами обсудили на рабочем совещании в администрации Тамбова. В нём участвовали представители профильных служб, депутаты городской Думы и региональный оператор — АО «Тамбовская сетевая компания».



Камеры должны фиксировать случаи несанкционированного складирования отходов и помогать устанавливать нарушителей. Речь идёт не только о бытовом мусоре, но и о строительных отходах, автомобильных шинах и других предметах, которые не относятся к твёрдым коммунальным отходам и должны вывозиться по отдельному порядку.



Отдельно на совещании обсудили работу с юридическими лицами. Сейчас договоры с региональным оператором заключили около 3,5 тыс. организаций, без учёта пунктов выдачи маркетплейсов. Однако, как отмечалось на встрече, в некоторых случаях объёмы отходов, указанные в договорах, не совпадают с тем количеством мусора, которое фактически оказывается на контейнерных площадках.



В ближайшее время администрация Тамбова совместно с региональным оператором проведёт дополнительный мониторинг. Специалисты проверят, есть ли у организаций договоры, соответствует ли их деятельность характеру образуемых отходов и каким образом выстроены маршруты вывоза мусора.



Особое внимание планируют уделить компаниям, у которых есть несколько подразделений в разных районах города. В администрации рассчитывают, что видеонаблюдение и дополнительные проверки позволят быстрее выявлять нарушения и сократить количество постороннего мусора на контейнерных площадках. В Тамбове планируют продолжить установку камер видеонаблюдения на контейнерных площадках. В городской администрации считают, что такой контроль поможет быстрее выявлять тех, кто превращает обычные места сбора бытового мусора в бесплатный полигон для всего, что жалко вывозить по правилам.Вопрос обращения с твёрдыми коммунальными отходами обсудили на рабочем совещании в администрации Тамбова. В нём участвовали представители профильных служб, депутаты городской Думы и региональный оператор — АО «Тамбовская сетевая компания».Камеры должны фиксировать случаи несанкционированного складирования отходов и помогать устанавливать нарушителей. Речь идёт не только о бытовом мусоре, но и о строительных отходах, автомобильных шинах и других предметах, которые не относятся к твёрдым коммунальным отходам и должны вывозиться по отдельному порядку.Отдельно на совещании обсудили работу с юридическими лицами. Сейчас договоры с региональным оператором заключили около 3,5 тыс. организаций, без учёта пунктов выдачи маркетплейсов. Однако, как отмечалось на встрече, в некоторых случаях объёмы отходов, указанные в договорах, не совпадают с тем количеством мусора, которое фактически оказывается на контейнерных площадках.В ближайшее время администрация Тамбова совместно с региональным оператором проведёт дополнительный мониторинг. Специалисты проверят, есть ли у организаций договоры, соответствует ли их деятельность характеру образуемых отходов и каким образом выстроены маршруты вывоза мусора.Особое внимание планируют уделить компаниям, у которых есть несколько подразделений в разных районах города. В администрации рассчитывают, что видеонаблюдение и дополнительные проверки позволят быстрее выявлять нарушения и сократить количество постороннего мусора на контейнерных площадках.



