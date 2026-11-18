Тамбовская облдума запросит у прокуратуры результаты проверки концессионного соглашения «РКС-Тамбов» Комментариев: 0



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«Количество обращений к нам, депутатам, и в Тамбовскую областную Думу, и в Тамбовскую городскую Думу зашкаливает. Постоянные, ежедневные: то там, то там порыв», — заявил Константин Черкасов.



Поводом для обсуждения стало недавнее заседание межведомственной рабочей группы в прокуратуре Тамбовской области под председательством заместителя прокурора региона Игоря Зайферта. На нём рассматривались проблемы водоснабжения и водоотведения Тамбова, в том числе исполнение «РКС-Тамбов» концессионного соглашения и инвестиционной программы. По итогам были организованы дополнительные надзорные мероприятия.



Константин Черкасов предложил обратиться к областному прокурору через руководство регионального парламента с просьбой предоставить результаты проверки и сведения о принятых мерах прокурорского реагирования.



Председатель комитета также напомнил о судебных разбирательствах, связанных с экологическими последствиями деятельности коммунального оператора.



Хотя концессионное соглашение заключено на муниципальном уровне, депутат считает необходимым подключить к обсуждению областной парламент.



«История очень острая. Мы практически все жители нашего областного центра, мы понимаем, о чём говорим. Всё-таки здесь мы не должны оставаться в стороне», — подчеркнул Константин Черкасов.



По его предложению, после получения информации из прокуратуры комитет вернётся к рассмотрению вопроса с участием депутатов Тамбовской городской Думы. В качестве примера совместной работы председатель комитета привёл прошлогоднее обсуждение проблем канализационного коллектора на Набережной.



Инициативу поддержали все присутствовавшие члены комитета. Дальнейшие действия депутаты определят после изучения результатов прокурорской проверки.



ООО «РКС-Тамбов», входящее в группу «Российские коммунальные системы», эксплуатирует объекты водоснабжения и водоотведения областного центра в рамках концессионного соглашения. Деятельность предприятия неоднократно становилась предметом жалоб жителей и разбирательств с надзорными органами.



В частности, в Арбитражном суде Тамбовской области рассматривается иск Центрально-Чернозёмного межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании с компании 387,9 млн рублей за предполагаемый экологический ущерб реке Цне. «РКС-Тамбов» оспаривает расчёт ущерба и добивается учёта расходов на природоохранные мероприятия. Решение по существу спора пока не принято. Депутаты Тамбовской областной Думы намерены запросить у региональной прокуратуры результаты проверки исполнения концессионного соглашения ООО «РКС-Тамбов». После получения материалов вопрос планируют рассмотреть совместно с депутатами Тамбовской городской Думы. Соответствующую инициативу 18 ноября единогласно поддержал комитет облдумы по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства.Как сообщает деловое издание «Вердикт», главный редактор которого Алексей Толмачёв присутствовал на заседании, предложение внёс председатель комитета Константин Черкасов. Он обратил внимание на многочисленные жалобы жителей областного центра на состояние коммунальных сетей и регулярные аварии.Поводом для обсуждения стало недавнее заседание межведомственной рабочей группы в прокуратуре Тамбовской области под председательством заместителя прокурора региона Игоря Зайферта. На нём рассматривались проблемы водоснабжения и водоотведения Тамбова, в том числе исполнение «РКС-Тамбов» концессионного соглашения и инвестиционной программы. По итогам были организованы дополнительные надзорные мероприятия.Константин Черкасов предложил обратиться к областному прокурору через руководство регионального парламента с просьбой предоставить результаты проверки и сведения о принятых мерах прокурорского реагирования.Председатель комитета также напомнил о судебных разбирательствах, связанных с экологическими последствиями деятельности коммунального оператора.Хотя концессионное соглашение заключено на муниципальном уровне, депутат считает необходимым подключить к обсуждению областной парламент.По его предложению, после получения информации из прокуратуры комитет вернётся к рассмотрению вопроса с участием депутатов Тамбовской городской Думы. В качестве примера совместной работы председатель комитета привёл прошлогоднее обсуждение проблем канализационного коллектора на Набережной.Инициативу поддержали все присутствовавшие члены комитета. Дальнейшие действия депутаты определят после изучения результатов прокурорской проверки.ООО «РКС-Тамбов», входящее в группу «Российские коммунальные системы», эксплуатирует объекты водоснабжения и водоотведения областного центра в рамках концессионного соглашения. Деятельность предприятия неоднократно становилась предметом жалоб жителей и разбирательств с надзорными органами.В частности, в Арбитражном суде Тамбовской области рассматривается иск Центрально-Чернозёмного межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании с компании 387,9 млн рублей за предполагаемый экологический ущерб реке Цне. «РКС-Тамбов» оспаривает расчёт ущерба и добивается учёта расходов на природоохранные мероприятия. Решение по существу спора пока не принято.



