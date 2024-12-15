Прокуратура выявила нарушения в реализации концессионного соглашения по водоснабжению в Тамбове Комментариев: 0



Согласно информации прокуратуры, подрядчиком работ являлась компания ООО «Техносистема», которой был перечислен аванс в размере около 80 миллионов рублей. Однако прокуратура выявила признаки неправомерных действий со стороны должностных лиц компании, и материалы были направлены в МВД России по городу Тамбову, а также в ОМВД России по Хамовникам для принятия дальнейших мер.



При этом ООО «Техносистема» предъявило претензии к ООО «РКС-Тамбов» из-за задолженности за выполненные работы на первом и втором этапах реконструкции. Вопрос решается в Арбитражном суде Тамбовской области.



В ходе строительных работ подрядчику пришлось внести изменения в проектную документацию, что позволило ООО «РКС-Тамбов» продлить сроки выполнения работ. Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров отметил, что постоянные переносы сроков не дают оснований для привлечения подрядчика к ответственности за неисполнение условий концессии.



Прокуратура также указала на недостаточный контроль со стороны администрации города Тамбова, что привело к затягиванию ликвидации аварий на водоснабжении и водоотведении, а также на задержки в реконструкции. В материалах прокуратуры отмечается, что администрация без внесения изменений в концессионное соглашение согласовала с ООО «РКС-Тамбов» новые технические задания, касающиеся корректировки инвестиционной программы.



Дополнительно, прокуратура выявила нарушения экологического законодательства, связанные с попаданием канализационных стоков в почву и воды реки Цны. В отношении подрядной организации возбуждены административные дела.



Надзорные мероприятия прокуратуры продолжаются, и ситуация с концессионным соглашением остаётся на контроле. Прокуратура Тамбовской области провела проверку исполнения концессионного соглашения по водоснабжению и водоотведению в Тамбове. Проверка была основана на материалах Контрольно-счётной палаты (КСП), которые указали на возможные нарушения условий соглашения, включая реконструкцию магистрального канализационного коллектора на ул. Набережной.Согласно информации прокуратуры, подрядчиком работ являлась компания ООО «Техносистема», которой был перечислен аванс в размере около 80 миллионов рублей. Однако прокуратура выявила признаки неправомерных действий со стороны должностных лиц компании, и материалы были направлены в МВД России по городу Тамбову, а также в ОМВД России по Хамовникам для принятия дальнейших мер.При этом ООО «Техносистема» предъявило претензии к ООО «РКС-Тамбов» из-за задолженности за выполненные работы на первом и втором этапах реконструкции. Вопрос решается в Арбитражном суде Тамбовской области.В ходе строительных работ подрядчику пришлось внести изменения в проектную документацию, что позволило ООО «РКС-Тамбов» продлить сроки выполнения работ. Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров отметил, что постоянные переносы сроков не дают оснований для привлечения подрядчика к ответственности за неисполнение условий концессии.Прокуратура также указала на недостаточный контроль со стороны администрации города Тамбова, что привело к затягиванию ликвидации аварий на водоснабжении и водоотведении, а также на задержки в реконструкции. В материалах прокуратуры отмечается, что администрация без внесения изменений в концессионное соглашение согласовала с ООО «РКС-Тамбов» новые технические задания, касающиеся корректировки инвестиционной программы.Дополнительно, прокуратура выявила нарушения экологического законодательства, связанные с попаданием канализационных стоков в почву и воды реки Цны. В отношении подрядной организации возбуждены административные дела.Надзорные мероприятия прокуратуры продолжаются, и ситуация с концессионным соглашением остаётся на контроле.



