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Прокуратура выявила нарушения в реализации концессионного соглашения по водоснабжению в Тамбове
Сегодня, 18:00
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Прокуратура Тамбовской области провела проверку исполнения концессионного соглашения по водоснабжению и водоотведению в Тамбове. Проверка была основана на материалах Контрольно-счётной палаты (КСП), которые указали на возможные нарушения условий соглашения, включая реконструкцию магистрального канализационного коллектора на ул. Набережной.
Согласно информации прокуратуры, подрядчиком работ являлась компания ООО «Техносистема», которой был перечислен аванс в размере около 80 миллионов рублей. Однако прокуратура выявила признаки неправомерных действий со стороны должностных лиц компании, и материалы были направлены в МВД России по городу Тамбову, а также в ОМВД России по Хамовникам для принятия дальнейших мер.
При этом ООО «Техносистема» предъявило претензии к ООО «РКС-Тамбов» из-за задолженности за выполненные работы на первом и втором этапах реконструкции. Вопрос решается в Арбитражном суде Тамбовской области.
В ходе строительных работ подрядчику пришлось внести изменения в проектную документацию, что позволило ООО «РКС-Тамбов» продлить сроки выполнения работ. Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров отметил, что постоянные переносы сроков не дают оснований для привлечения подрядчика к ответственности за неисполнение условий концессии.
Прокуратура также указала на недостаточный контроль со стороны администрации города Тамбова, что привело к затягиванию ликвидации аварий на водоснабжении и водоотведении, а также на задержки в реконструкции. В материалах прокуратуры отмечается, что администрация без внесения изменений в концессионное соглашение согласовала с ООО «РКС-Тамбов» новые технические задания, касающиеся корректировки инвестиционной программы.
Дополнительно, прокуратура выявила нарушения экологического законодательства, связанные с попаданием канализационных стоков в почву и воды реки Цны. В отношении подрядной организации возбуждены административные дела.
Надзорные мероприятия прокуратуры продолжаются, и ситуация с концессионным соглашением остаётся на контроле.
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