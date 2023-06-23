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Реализация концессии по водоснабжению и водоотведению в Тамбове снова проходит с нарушением сроков
Сегодня, 08:48
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23 июня состоялось заседание рабочей группы в администрации города Тамбова, посвященное мониторингу исполнения концессионным обществом ООО "РКС-Тамбов" условий концессионного соглашения относительно объектов холодного водоснабжения и водоотведения в Тамбове за 2022 год.
По представленному отчету администрации города следует, что не все запланированные работы на 2022 год были выполнены полностью, а в отношении некоторых объектов отсутствует конкретная информация, как указано в заключении контрольно-счетной палаты города Тамбова. Отмечается, что работы по трем мероприятиям не были должным образом выполнены. Таким образом, по мнению контрольно-счетной палаты, ООО "РКС-Тамбов" нарушает сроки реконструкции (или создания) объектов соглашения, что свидетельствует о низком качестве выполнения условий концессионного соглашения в 2022 году.
После представления представителем концессионера отчета, депутаты Тамбовской городской Думы задали вопросы о проблемах технического характера и реализации концессии. Особое внимание было уделено вопросу банковских гарантий, предусмотренных договором на этом внимание застроил депутат Артем Александров. Банковская гарантия выплачивается в случае невыполнения мероприятий по созданию объектов имущества в течение года. Представители администрации города пояснили, что рассматривали возможность использования банковской гарантии в качестве дальнейшей меры, однако это станет возможным только после составления единого акта о выполнении работ за прошлый год.
Относительно проблем технического характера, они оказались более сложными. Во время проведения работ по ремонту канализационного коллектора на улице Подвойского возникло множество проблем, и сроки были нарушены. Во время замены изношенной трубы со стороны улицы Шацкой в феврале текущего года образовался подпор, в результате чего канализационные стоки начали проникать в подвалы и дворы. Подрядная организация не предусмотрела достаточных ресурсов и средств для предотвращения возникшей ситуации.
В апреле также возникли проблемы при проведении работ, и участок водовода диаметром 400 мм был выведен из эксплуатации, что привело к отсутствию воды у жителей микрорайона. Проблема в основном возникла из-за несогласованности действий заказчика работ, ООО "РКС-Тамбов", и подрядной организации. Сегодня работы столкнулись с проблемой отсутствия специализированной техники.
Одной из проблем заключается в том, что иногда возникает необходимость использования редкого оборудования на объектах, которого нет ни у ООО "РКС-Тамбов", ни у подрядчика. Например, при проведении работ на улице Подвойского грунт был размыт, и траншея стала настолько глубокой, что обычный экскаватор не справлялся с этой глубиной. Удлиненные конструкции, такие как "стрелы", являются редкими и, как правило, все они заняты на объектах дорожного строительства.
Фото: Собиз Инфо
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