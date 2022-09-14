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В Тамбове сорвали сроки реализации программы «Дворы Тамбовщины» в части асфальтирования

Сегодня, 14:38
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В Тамбове сорвали сроки реализации программы «Дворы Тамбовщины» в части асфальтированияДо 15 сентября должны были завершиться работы по асфальтированию дворов в Тамбове в рамках программы «Дворы Тамбовщины». Фактически работы не были завершены в срок, например, во дворе по ул. 3-Линия/Широкая, об этом написал депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.

«Как сняли новый асфальт в августе, который положили в прошлом году, так серьезных работ больше не производилось. Жители вынуждены месить грязь и вспоминать добрым словом городскую власть и новый асфальт, которых у них забрали. Срыв сроков реализации программы «Дворы Тамбовщины» - не единичный случай, а системная проблема руководства города», - отмечает депутат Артем Александров.

В администрации города Тамбова прокомментировали, что для ускорения выполнения работ в адрес подрядчика направлено соответствующее письмо.

В рамках программы «Дворы Тамбовщины» планируют освоить почти 200 млн рублей.
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