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Завершился отбор слушателей для «Школы фермера» в Тамбовской области
Вчера, 18:00
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Обучение по программе «Птицеводство» пройдут 25 человек, прошедших конкурс «Школы фермера» в Тамбовской области. За период действия проекта в регионе уже подготовлены более 80 квалифицированных аграриев. Проект, который стартует в нашей области в четвертый раз, реализует Россельхозбанк (РСХБ) совместно с Министерством сельского хозяйства Тамбовской области, региональным информационно-консультационным центром АПК на базе Мичуринского государственного аграрного университета.
Для участия в программе «Школа фермера» (16+) были поданы заявки из Знаменского, Кирсановского, Петровского, Сосновского, Тамбовского, Мордовского и других районов области. Обучение продлится с 20 сентября по 3 декабря. Учебный курс включает теоретическую подготовку, ознакомление с новейшими агротехнологиями, обучение на ведущих предприятиях отрасли. Слушатели освоят темы кооперации с крупными холдингами и правовые аспекты работы фермерских хозяйств. По завершению курса выпускникам «Школы фермера» предстоит защитить бизнес-проекты перед экспертной комиссией и получить дипломы государственного образца.
Торжественное открытие образовательного проекта «Школа фермера» состоится 19 сентября в 10:00.
«Школа фермера» – бесплатный образовательный проект, который готовит профессиональные кадры для сельского хозяйства. РСХБ реализует его при поддержке Минсельхоза РФ на базе аграрных вузов в регионах России.
Более 6500 человек прошли обучение за годы работы Школы и приступили к реализации бизнес-проектов в сельском хозяйстве.
В рамках нового набора слушателей «Школа фермера» откроется в 50 субъектах РФ. Впервые она откроет двери для таких регионов, как Карачаево-Черкесская Республика, Астраханская, Костромская, Курганская, Магаданская, Псковская области, Республик Ингушетия, Калмыкия, Карелия и Чечня, Хабаровский и Камчатские края, а также для Чукотского, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Для каждого региона программа строится исходя из потребностей местного сельского хозяйства.
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