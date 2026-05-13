«Героями движет любовь к Родине»: в Мичуринске ветераны Афганистана и СВО встретились с воспитанниками клуба «Ратибор»



Во время встречи ветераны рассказали подросткам о службе, боевом опыте и современной армии. Игорь Хрулёв, посвятивший более 20 лет военной службе, поделился воспоминаниями о командировках в Афганистан и о работе в зоне специальной военной операции. Особое внимание он уделил теме боевого товарищества, психологической устойчивости и выживания в сложных условиях.



Константин Красиков и Андрей Семёнов рассказали школьникам о том, как изменилась современная война: от тактики ведения боевых действий до вооружения и экипировки военнослужащих. Участники клуба активно задавали вопросы о службе, подготовке бойцов и фронтовом быте.



Организаторы отмечают, что подобные встречи помогают молодёжи лучше понимать историю страны через личные судьбы участников военных конфликтов, а также формируют уважение к военной службе и преемственность поколений.



В завершение мероприятия воспитанники клуба «Ратибор» поблагодарили ветеранов и председателя ветеранской организации Игоря Волкова за работу по патриотическому воспитанию молодёжи и сохранению исторической памяти.



Информационную и общественную поддержку ветеранским инициативам в Мичуринске оказывает региональное отделение Академии военных наук Тамбовской области. Как отметил председатель организации Владимир Титаренко, живое общение школьников с ветеранами разных поколений играет важную роль в формировании гражданской ответственности и уважения к истории страны.



— Для молодых ребят особенно важно услышать правду о службе и защите Родины от непосредственных участников событий. Такие встречи помогают сохранить историческую память и воспитывают чувство сопричастности к судьбе своей страны, — подчеркнул Владимир Титаренко.




