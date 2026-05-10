Тамбовский арбитраж принял заявление о банкротстве швейной фабрики «Феникс»



Заседание по проверке обоснованности требований назначено на 15 июня 2026 года. На данном этапе суду предстоит определить, имеются ли основания для введения процедуры банкротства.



Суд обязал предприятие представить бухгалтерскую отчетность, сведения о дебиторской и кредиторской задолженности, данные о счетах и исполнительных производствах, а также отзыв на заявление налоговой службы.



По данным «Вердикта», ранее в открытых материалах фигурировала задолженность компании по обязательным платежам на уровне около 9,8 млн рублей, однако теперь размер требований вырос до 15,7 млн рублей.



Финансовые показатели предприятия в последнее время ухудшались. По итогам 2025 года выручка фабрики снизилась до 32 млн рублей, а убыток составил 27 млн рублей. Кроме того, компания участвовала в ряде арбитражных споров на десятки миллионов рублей.



ООО «Швейная фабрика Феникс» зарегистрировано в 2020 году в поселке Сельхозтехника Мичуринского округа. Предприятие специализируется на производстве верхней одежды. Генеральным директором и основным совладельцем компании является Андрей Нечепорук.



Еще несколько лет назад фабрика фигурировала в региональной повестке как пример развивающегося производства. Предприятие получило льготный заем Фонда развития промышленности Тамбовской области на 16,3 млн рублей, расширяло мощности и запускало новый цех. Также сообщалось об участии фабрики в проектах импортозамещения и выполнении заказов для нужд СВО.



