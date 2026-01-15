Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Тригуляе вновь обострилась многолетняя проблема с электроснабжением

С наступающим Новым годом!

В Мичуринске почтили память участников боевых действий в годовщину ввода войск в Афганистан

Мичуринские ветераны приняли участие в шествии добровольческих движений

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

» » » ФНС подала заявление о банкротстве компании «Тамбов-10»

ФНС подала заявление о банкротстве компании «Тамбов-10»

Вчера, 13:01
Комментариев: 0
Версия для печати
УФНС России по Тамбовской области обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с заявлением о признании ООО «ИСК «Тамбов-10» несостоятельным. Об этом сообщает издание «Вердикт». Детали требований налогового органа пока не раскрываются.

По данным Rusprofile, на 10 ноября 2025 года у компании имелась задолженность по налогам и штрафам в размере 7,4 млн руб. ООО «ИСК «Тамбов-10» зарегистрировано в Тамбове в октябре 2015 года, основным видом деятельности указано архитектурное проектирование. В 2024 году компания показала нулевую выручку и финансовый результат, при этом оценочная стоимость активов составляет около 55 млн руб.

Учредителем и генеральным директором общества является предприниматель Павел Горбунов. Он также связан с рядом других компаний строительного и управляющего профиля, которые в настоящее время проходят процедуры банкротства.

В сентябре прошлого года Октябрьский районный суд Тамбова признал Горбунова виновным по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ — сокрытие денежных средств или имущества организации, за счёт которых должно производиться взыскание налоговой недоимки. Суд назначил бизнесмену штраф в размере 300 тыс. руб. Ранее в отношении него также расследовалось дело о невыплате заработной платы, которое было прекращено после погашения долга.

В июне прошлого года стало известно, что предприниматель подал заявление о собственном банкротстве с суммой требований 487 тыс. руб.

В отношении ООО «ИСК «Тамбов-10» также зафиксированы исполнительные производства на сумму около 400 млн руб., при этом остаток задолженности превышает 365 млн руб. Кроме того, компания участвует в арбитражных разбирательствах с совокупным объёмом требований порядка 565 млн руб. Дальнейшая судьба заявления ФНС будет определена после его рассмотрения арбитражным судом.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Минстрой Тамбовской области подал в суд на подрядчика из Москвы за срыв кон ...

Банкротство «Автодор-Тамбов»: в реестр кредиторов включили долг перед ВТБ п ...

ФНС подала иск о банкротстве Волковского завода этилацетата и бутилацетата

Арбитражный суд продлил конкурсное производство в отношении управляющей ком ...

ООО «Автодор-Тамбов» выплатило 4 млн рублей задолженности по зарплате, но с ...

«Россельхозбанк» вступил в дело о банкротстве компании ООО «ТСМ»



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Тамбове оставили под стражей директора техникума по делу о фиктивном обучении мигрантов

Вчера, 19:07
0
Тамбовский областной суд не стал смягчать меру пресечения директору кооперативного техникума Тамбовского облпотребсоюза, обвиняемому в организации незаконной миграции. Суд оставил в силе решение Ленинского районного суда Тамбова о продлении срока содержания под стражей. Об этом сообщили в

Прокуратура требует более 100 млн руб. с подрядчика модульных МФЦ в Кирсанове и Жердевке

Вчера, 16:04
0
Прокуратура Тамбовской области подала иск в Арбитражный суд Московской области к московскому ООО «Стройдомсервис». Сумма требований составляет 101,8 млн руб. Иск заявлен в интересах правительства региона, подробности требований пока не раскрываются. Суд уже принял заявление к производству. В

ФНС подала заявление о банкротстве компании «Тамбов-10»

Вчера, 13:01
0
УФНС России по Тамбовской области обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с заявлением о признании ООО «ИСК «Тамбов-10» несостоятельным. Об этом сообщает издание «Вердикт». Детали требований налогового органа пока не раскрываются. По данным Rusprofile, на 10 ноября 2025 года у компании

В Тамбове планируют рекультивацию старой свалки у Авиационной и Бастионной

Вчера, 11:25
0
Власти Тамбовской области готовят проект полной рекультивации территории бывшей городской свалки в районе улиц Авиационная и Бастионная. Реализовать его планируется в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» национального проекта «Экологическое благополучие». Предварительная стоимость всех

К скандальному подрядчику «Дормострой» подан новый иск на 202 млн рублей

15 января 2026
0
Компания «Дормострой», ранее работавшая в Тамбовской области, вновь оказалась в центре судебного разбирательства. На этот раз с иском на 202 млн рублей к подрядчику обратилось федеральное дорожное ведомство — ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Прикамье“». Заявление пока не принято к

Экс-замглавы Тамбовской области Сергей Иванов останется под арестом до апреля

15 января 2026
0
Московский суд продлил срок ареста бывшему заместителю главы Тамбовской области Сергею Иванову. Он будет находиться под стражей как минимум до 20 апреля. Следственные органы настаивали на продлении меры пресечения, указав, что Иванов может повлиять на ход расследования или скрыться. В суде также

В Моршанском районе ищут арендатора для усадьбы Воронцовых-Дашковых

15 января 2026
0
В Тамбовской области началась процедура подбора арендатора для усадьбы Воронцовых-Дашковых — объекта культурного наследия федерального значения, расположенного в Моршанском районе. Право долгосрочной аренды выставлено на открытый аукцион федеральным Агентством по управлению и использованию

Местный «Стронгстрой» получил контракт на ремонт второго корпуса школы № 13 в Тамбове

15 января 2026
0
Капитальный ремонт второго корпуса Центра образования №13 имени Н.А. Кузнецова в Тамбове выполнит местное ООО «Стронгстрой». Компания стала победителем муниципального конкурса, оказавшись единственным участником, чья заявка соответствовала установленным требованиям. Контракт, подписанный 14

Власти Тамбовской области обсудили проблему уборки снега во дворах и ищут системное решение

14 января 2026
0
В Тамбовской области региональные и федеральные дороги расчищаются в штатном режиме, подрядные организации обеспечены техникой и достаточными запасами песко-соляной смеси. При этом основное количество жалоб от жителей связано с уборкой снега во дворах. Об этом шла речь на рабочем совещании, которое

В Тамбовской области провели первое в 2026 году совещание по созданию ОЭЗ

14 января 2026
0
В Правительстве Тамбовской области состоялось первое в новом году рабочее совещание, посвящённое созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Проект рассматривается региональными властями как один из ключевых стратегических инструментов развития экономики. Планируется,

В Тамбовской области начали проектирование электроснабжения будущей ОЭЗ

14 января 2026
0
Корпорация развития Тамбовской области объявила конкурс на разработку схемы внешнего электроснабжения создаваемой особой экономической зоны. На проектные работы планируется направить 9,8 млн рублей. Контракт предусматривает два этапа. В течение первых 50 дней подрядчику предстоит собрать исходные

«Котовские неваляшки» вложат 20 млн рублей в расширение производства

14 января 2026
0
Производитель игрушек ООО «Котовские неваляшки» в Тамбовской области планирует инвестировать около 20 млн рублей в развитие и расширение производства. Реализация инвестиционного проекта рассчитана до конца 2027 года и позволит вдвое увеличить действующие мощности предприятия. Об этом сообщил

Администрация Тамбова подвела итоги новогодних каникул и обсудила проблемы уборки и ЖКХ

13 января 2026
0
Глава администрации Тамбова Максим Косенков 12 января провёл первую в 2026 году общегородскую планёрку. Основной темой стали итоги работы городских служб в период новогодних каникул и текущие проблемные вопросы. Как отметил руководитель администрации, для служб жизнеобеспечения праздничные дни

Капремонт лицея № 21 в Тамбове обернулся уголовным делом о хищении бюджетных средств

13 января 2026
0
История с затянувшимся капитальным ремонтом лицея № 21 в Тамбове получила уголовно-правовое продолжение. По итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Основанием стали нарушения при расходовании средств, выделенных в рамках нацпроекта «Молодёжь и

Евгений Первышов поздравил тамбовских журналистов с Днём российской печати

13 января 2026
0
Сегодня, 13 января, в России отмечается День печати — профессиональный праздник работников средств массовой информации. С поздравлением к журналистскому сообществу Тамбовской области обратился глава региона Евгений Первышов. В своём обращении руководитель области подчеркнул, что печатные и

Тамбовская агротехнологическая компания «Агродинамика» оказалась в центре судебных разбирательств

13 января 2026
0
ООО «Агродинамика», занимающееся цифровыми решениями для сельского хозяйства и базирующееся в Тамбовской области, стало ответчиком по иску в Арбитражном суде Москвы. Московская компания ООО «Гермополис Технология» требует взыскать с тамбовского предприятия 86 млн рублей. Иск пока не принят к

Индустриальные парки «Котовск» и «Уварово»: где есть рост и где пока ждут инвесторов

12 января 2026
0
Развитие индустриальных парков «Котовск» и «Уварово» стало одной из тем оперативного совещания у главы Тамбовской области Евгения Первышова. О ситуации на площадках доложил руководитель Корпорации развития региона Максим Сеструхин. Индустриальный парк «Котовск» сегодня фактически стал одной из

На трассе под Тамбовом продолжается капремонт моста через Разазовку

12 января 2026
0
На автодороге «Тамбов – Шацк» – Парский Угол через Хлыстово продолжается капитальный ремонт моста через реку Разазовку. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяжённость ремонтируемого участка составляет 368,13 метра, длина самого моста — 53,31 метра. Как сообщили

В 2026 году в Тамбовской области благоустроят почти 80 территорий за счёт федеральных средств

12 января 2026
0
В Тамбовской области в 2026 году продолжится масштабная работа по обновлению общественных пространств и дворов. На эти цели предусмотрено 258,1 млн рублей в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Как

Дело о взятках на госпредприятии: бывший директор АО «Тепличное» арестован в Тамбовской области

12 января 2026
0
В Тамбовской области расследуется уголовное дело о получении взяток в отношении бывшего генерального директора акционерного общества с государственным участием. По данным следствия, преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ, обвинение предъявлено по статье 290 УК РФ.

Прокуратура требует 216 млн рублей с подрядчика, сорвавшего строительство школы в Бокино

11 января 2026
0
Прокуратура Тамбовской области обратилась в арбитражный суд с иском к подрядной организации, сорвавшей строительство школы в селе Бокино. Надзорное ведомство требует взыскать с ООО СК «Столица Приволжья» более 216 млн рублей. Иск был подан 29 декабря в Арбитражный суд Нижегородской области, однако
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, анжи, Бетин, бюджет, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, коррупция, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги