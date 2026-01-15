ФНС подала заявление о банкротстве компании «Тамбов-10» Комментариев: 0



По данным Rusprofile, на 10 ноября 2025 года у компании имелась задолженность по налогам и штрафам в размере 7,4 млн руб. ООО «ИСК «Тамбов-10» зарегистрировано в Тамбове в октябре 2015 года, основным видом деятельности указано архитектурное проектирование. В 2024 году компания показала нулевую выручку и финансовый результат, при этом оценочная стоимость активов составляет около 55 млн руб.



Учредителем и генеральным директором общества является предприниматель Павел Горбунов. Он также связан с рядом других компаний строительного и управляющего профиля, которые в настоящее время проходят процедуры банкротства.



В сентябре прошлого года Октябрьский районный суд Тамбова признал Горбунова виновным по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ — сокрытие денежных средств или имущества организации, за счёт которых должно производиться взыскание налоговой недоимки. Суд назначил бизнесмену штраф в размере 300 тыс. руб. Ранее в отношении него также расследовалось дело о невыплате заработной платы, которое было прекращено после погашения долга.



В июне прошлого года стало известно, что предприниматель подал заявление о собственном банкротстве с суммой требований 487 тыс. руб.



