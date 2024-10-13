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» » ООО «Автодор-Тамбов» выплатило 4 млн рублей задолженности по зарплате, но столкнулось с иском о банкротстве

ООО «Автодор-Тамбов» выплатило 4 млн рублей задолженности по зарплате, но столкнулось с иском о банкротстве

Сегодня, 08:27
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Компания ООО «Автодор-Тамбов» выплатила задолженность по заработной плате в размере 4 млн рублей 112 своим сотрудникам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Октябрьского района Тамбова. Ранее в отношении руководителя компании было вынесено представление, а также возбуждено административное дело о повторной невыплате заработной платы по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ, которая применяется в случае, если компания ранее уже привлекалась к ответственности за аналогичные нарушения.

Тем временем, арбитражный суд Тамбовской области рассматривает иск о банкротстве компании «Автодор-Тамбов» и её учредителя Анатолия Струкова. Иск был инициирован компанией «Сервисагро», к которой позже присоединилась компания «Гарант+». Общая сумма требований по этому делу превышает 9 миллионов рублей, и к процессу присоединились и другие контрагенты.

Кроме того, против Анатолия Струкова был подан отдельный иск ПАО «Промсвязьбанк» из-за задолженности в размере 18,5 миллионов рублей.

ООО «Автодор-Тамбов» зарегистрировано в 2004 году и занимается эксплуатацией автомобильных дорог и автомагистралей. Руководит компанией генеральный директор Николай Кузнецов, а учредителем является Анатолий Струков.
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