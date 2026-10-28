Прокуратура назвала загрязнение водоёмов одной из главных экологических проблем Тамбовской области Комментариев: 0



С начала года прокуроры выявили более 1,8 тыс. нарушений в экологической сфере. На незаконные нормативные акты органов местного самоуправления принесено 50 протестов, внесено свыше 800 представлений. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 537 человек, в суды направлено 90 заявлений. По материалам прокурорских проверок инициировано возбуждение двух уголовных дел.



Одним из наиболее крупных эпизодов стало загрязнение реки Паники в Тамбове сточными канализационными водами. По иску прокуратуры суд постановил взыскать с ООО «РКС-Тамбов» более 46,5 млн рублей в счёт возмещения вреда окружающей среде.



Ещё одно загрязнение было зафиксировано в Тамбовском округе. Попадание неочищенных стоков в ручей Пяшкиль и пруд Гудня в районе села Донское привело к гибели более 1,8 тыс. рыб. Ущерб оценили более чем в 5,8 млн рублей.



По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о загрязнении вод. Впоследствии суд взыскал с «РКС-Тамбов» 5,8 млн рублей в доход государства.



В марте прокуратура также сообщала о превышении предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в реке Цне. Источником сброса были названы очистные сооружения ООО «РКС-Тамбов». После проверки прокуратура инициировала привлечение виновного должностного лица к административной ответственности.



ООО «РКС-Тамбов» входит в федеральную группу «Российские коммунальные системы». Головной структурой коммунального холдинга является зарегистрированное в Москве ООО «РКС-Холдинг». На фоне повторяющихся экологических нарушений актуальными остаются вопросы о состоянии коммунальной инфраструктуры, профилактике аварий и модернизации очистных сооружений.



Прокурор Тамбовской области Андрей Кулагин поручил подчинённым оперативно реагировать на нарушения экологических прав граждан, добиваться возмещения причинённого ущерба и взять под особый контроль обращения, связанные с экологическими проблемами.



Ещё одной острой проблемой прокуратура назвала обращение с отходами производства и потребления. С начала года меры прокурорского реагирования способствовали ликвидации 329 несанкционированных свалок. Загрязнение рек и водоёмов остаётся одной из наиболее острых экологических проблем Тамбовской области. Об этом заявили в региональной прокуратуре по итогам коллегии, посвящённой соблюдению природоохранного законодательства.С начала года прокуроры выявили более 1,8 тыс. нарушений в экологической сфере. На незаконные нормативные акты органов местного самоуправления принесено 50 протестов, внесено свыше 800 представлений. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 537 человек, в суды направлено 90 заявлений. По материалам прокурорских проверок инициировано возбуждение двух уголовных дел.Одним из наиболее крупных эпизодов стало загрязнение реки Паники в Тамбове сточными канализационными водами. По иску прокуратуры суд постановил взыскать с ООО «РКС-Тамбов» более 46,5 млн рублей в счёт возмещения вреда окружающей среде.Ещё одно загрязнение было зафиксировано в Тамбовском округе. Попадание неочищенных стоков в ручей Пяшкиль и пруд Гудня в районе села Донское привело к гибели более 1,8 тыс. рыб. Ущерб оценили более чем в 5,8 млн рублей.По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о загрязнении вод. Впоследствии суд взыскал с «РКС-Тамбов» 5,8 млн рублей в доход государства.В марте прокуратура также сообщала о превышении предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в реке Цне. Источником сброса были названы очистные сооружения ООО «РКС-Тамбов». После проверки прокуратура инициировала привлечение виновного должностного лица к административной ответственности.ООО «РКС-Тамбов» входит в федеральную группу «Российские коммунальные системы». Головной структурой коммунального холдинга является зарегистрированное в Москве ООО «РКС-Холдинг». На фоне повторяющихся экологических нарушений актуальными остаются вопросы о состоянии коммунальной инфраструктуры, профилактике аварий и модернизации очистных сооружений.Прокурор Тамбовской области Андрей Кулагин поручил подчинённым оперативно реагировать на нарушения экологических прав граждан, добиваться возмещения причинённого ущерба и взять под особый контроль обращения, связанные с экологическими проблемами.Ещё одной острой проблемой прокуратура назвала обращение с отходами производства и потребления. С начала года меры прокурорского реагирования способствовали ликвидации 329 несанкционированных свалок.



