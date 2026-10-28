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Прокуратура назвала загрязнение водоёмов одной из главных экологических проблем Тамбовской области
28 октября 2026
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Загрязнение рек и водоёмов остаётся одной из наиболее острых экологических проблем Тамбовской области. Об этом заявили в региональной прокуратуре по итогам коллегии, посвящённой соблюдению природоохранного законодательства.
С начала года прокуроры выявили более 1,8 тыс. нарушений в экологической сфере. На незаконные нормативные акты органов местного самоуправления принесено 50 протестов, внесено свыше 800 представлений. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 537 человек, в суды направлено 90 заявлений. По материалам прокурорских проверок инициировано возбуждение двух уголовных дел.
Одним из наиболее крупных эпизодов стало загрязнение реки Паники в Тамбове сточными канализационными водами. По иску прокуратуры суд постановил взыскать с ООО «РКС-Тамбов» более 46,5 млн рублей в счёт возмещения вреда окружающей среде.
Ещё одно загрязнение было зафиксировано в Тамбовском округе. Попадание неочищенных стоков в ручей Пяшкиль и пруд Гудня в районе села Донское привело к гибели более 1,8 тыс. рыб. Ущерб оценили более чем в 5,8 млн рублей.
По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о загрязнении вод. Впоследствии суд взыскал с «РКС-Тамбов» 5,8 млн рублей в доход государства.
В марте прокуратура также сообщала о превышении предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в реке Цне. Источником сброса были названы очистные сооружения ООО «РКС-Тамбов». После проверки прокуратура инициировала привлечение виновного должностного лица к административной ответственности.
ООО «РКС-Тамбов» входит в федеральную группу «Российские коммунальные системы». Головной структурой коммунального холдинга является зарегистрированное в Москве ООО «РКС-Холдинг». На фоне повторяющихся экологических нарушений актуальными остаются вопросы о состоянии коммунальной инфраструктуры, профилактике аварий и модернизации очистных сооружений.
Прокурор Тамбовской области Андрей Кулагин поручил подчинённым оперативно реагировать на нарушения экологических прав граждан, добиваться возмещения причинённого ущерба и взять под особый контроль обращения, связанные с экологическими проблемами.
Ещё одной острой проблемой прокуратура назвала обращение с отходами производства и потребления. С начала года меры прокурорского реагирования способствовали ликвидации 329 несанкционированных свалок.
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