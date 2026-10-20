Тамбовчанин Андрей Сапрыкин стал лауреатом национальной премии «Золотой Пояс» Комментариев: 0



Сапрыкин получил награду в номинации «На службе Отечеству». Диплом и «Золотой Пояс» ему вручили сопредседатели Российского союза боевых искусств — первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и вице-премьер Юрий Трутнев.



С победой Андрея Сапрыкина поздравил глава Тамбовской области Евгений Первышов.



«Поздравляю моего боевого товарища, заместителя председателя Тамбовской городской Думы, председателя региональной Ассоциации ветеранов СВО Андрея Сапрыкина с победой на Национальной премии в области боевых искусств „Золотой Пояс“. Гордимся успехами наших земляков!» — написал Евгений Первышов в соцсетях.



Премия «Золотой Пояс» учреждена в 2005 году Российским союзом боевых искусств. Ею отмечают достижения спортсменов, тренеров и представителей боевых искусств.



Андрей Сапрыкин участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, а в ноябре 2022 года добровольно отправился в зону специальной военной операции. Он награждён тремя орденами Мужества и медалью «За храбрость» II степени.



После тяжёлого ранения и реабилитации Сапрыкин вернулся к общественной деятельности. Он является мастером спорта России по практической стрельбе, восьмикратным чемпионом страны и вице-президентом Федерации практической стрельбы России.



В январе 2025 года Андрей Сапрыкин возглавил Ассоциацию ветеранов СВО Тамбовской области. В сентябре того же года его избрали депутатом Тамбовской городской Думы, где он занял пост заместителя председателя.



Комментируя церемонию, Сапрыкин отметил, что для него было большой честью присутствовать среди людей, представляющих страну на спортивной и общественной арене.



Ранее лауреатом премии «Золотой Пояс» от Тамбовской области становилась тхэквондистка Екатерина Козлачкова. Награду она получила в 2014 году. Заместитель председателя Тамбовской городской Думы и руководитель региональной Ассоциации ветеранов СВО Андрей Сапрыкин стал лауреатом XVI Национальной премии в области боевых искусств «Золотой Пояс». Церемония награждения прошла 19 октября в Москве.Сапрыкин получил награду в номинации «На службе Отечеству». Диплом и «Золотой Пояс» ему вручили сопредседатели Российского союза боевых искусств — первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и вице-премьер Юрий Трутнев.С победой Андрея Сапрыкина поздравил глава Тамбовской области Евгений Первышов.Премия «Золотой Пояс» учреждена в 2005 году Российским союзом боевых искусств. Ею отмечают достижения спортсменов, тренеров и представителей боевых искусств.Андрей Сапрыкин участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, а в ноябре 2022 года добровольно отправился в зону специальной военной операции. Он награждён тремя орденами Мужества и медалью «За храбрость» II степени.После тяжёлого ранения и реабилитации Сапрыкин вернулся к общественной деятельности. Он является мастером спорта России по практической стрельбе, восьмикратным чемпионом страны и вице-президентом Федерации практической стрельбы России.В январе 2025 года Андрей Сапрыкин возглавил Ассоциацию ветеранов СВО Тамбовской области. В сентябре того же года его избрали депутатом Тамбовской городской Думы, где он занял пост заместителя председателя.Комментируя церемонию, Сапрыкин отметил, что для него было большой честью присутствовать среди людей, представляющих страну на спортивной и общественной арене.Ранее лауреатом премии «Золотой Пояс» от Тамбовской области становилась тхэквондистка Екатерина Козлачкова. Награду она получила в 2014 году.



