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Надежда Сконженко получила вакантный мандат депутата Тамбовской областной Думы
21 октября 2026
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Избирательная комиссия Тамбовской области передала вакантный мандат депутата региональной Думы восьмого созыва руководителю областного исполкома «Единой России» Надежде Сконженко. Решение принято 21 октября.
Мандат освободился после того, как Алексей Пучнин, избранный в областную Думу по партийному списку «Единой России», был делегирован региональным парламентом в Совет Федерации.
Поскольку Пучнин избирался по списку партии, освободившееся место должно было перейти следующему кандидату из той же территориальной группы. Вторым номером в ней значилась заместитель главы Тамбовской области Алёна Сытова, однако от получения депутатского мандата она отказалась.
Следующей в территориальной группе № 9 была Надежда Сконженко. Именно ей облизбирком и передал вакантный мандат. Ранее в партийном списке этой группы последовательно значились Алексей Пучнин, Алёна Сытова и Надежда Сконженко.
Таким образом, Сконженко войдёт в состав Тамбовской областной Думы восьмого созыва, а Алексей Пучнин продолжит представлять регион в Совете Федерации.
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