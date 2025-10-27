|
В Тамбовской областной Думе определяют, кому достанется мандат Сергея Мягких
Сегодня депутаты Тамбовской областной Думы приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата седьмого созыва Сергея Мягких. Он был избран по партийному списку партии «Родина», и теперь его мандат перейдёт другому представителю этого политического объединения.
Как пояснили в избирательной комиссии Тамбовской области, у партии есть две недели, чтобы предложить кандидата на замещение освободившегося депутатского места.
«Если партия не представит своих предложений, избирательная комиссия области будет обязана передать мандат лидеру списка “Родины” на выборах в областную Думу седьмого созыва — Любови Шаниной», — сообщили в избиркоме.
Руководитель регионального отделения партии Елена Леонова подтвердила, что партия не будет вносить собственные предложения, предоставив избиркому право самостоятельно определить преемника.
Таким образом, мандат Сергея Мягких, скорее всего, получит Любовь Шанина, которая в настоящее время является депутатом Тамбовской городской Думы.
Если Шанина перейдёт в областной парламент, то её городской мандат также будет передан следующему кандидату по списку — Ирине Хамановой, ранее уже входившей в состав гордумы.
«Этот вопрос ещё не обсуждался, окончательное решение партия примет позднее», — отметила Елена Леонова.
