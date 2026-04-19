Тамбовская область делает ставку на туризм, но не на «Атмановские кулачки» 0 Власти Тамбовской области намерены усилить развитие туристической отрасли и закрепить рост интереса к региону. Эти планы обсуждались на совещании у губернатора с участием исполняющего обязанности министра туризма Станислава Дзасохова. По его словам, 2025 год стал для отрасли успешным: регион

Тамбовский ресторатор рассказал о ценах, кадровом голоде и «вымирании» ночной индустрии 0 Директор одного из успешных ресторанов Тамбова Кирилл Алёхин в интервью деловому изданию «Вердикт» рассказал о трансформации ресторанного рынка, проблемах отрасли и изменившихся запросах посетителей. Кириллу Алёхину 35 лет, в сфере общепита он работает почти два десятилетия. Карьеру начинал

Столичные дизайнеры вместо местных: обновление «Октябрьского» в Селезнях вызывает вопросы 0 К проекту обновления производственной площадки АО «Октябрьское» в селе Селезни привлекли студентов Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова. Речь идёт о комплексном переосмыслении территории предприятия, где сосредоточены агрохимическое направление,

В Тамбовской области стартует туристический сезон: регион готовит более 100 событий 0 В Тамбовской области начинается новый туристический сезон. О планах по развитию отрасли и подготовке летней программы рассказал на совещании у главы региона исполняющий обязанности министра туризма Станислав Дзасохов. По его словам, за прошлый год региону удалось существенно нарастить

Суд в Тамбове приостановил рассмотрение спора за акции АО «Тамак» 0 Арбитражный суд Тамбовской области оставил без движения иск иностранной компании TAMAK Holding AG к немецкой Erste AMSC Unternehmensbeteiligungs GmbH, в котором речь идёт о переходе прав на акции тамбовского предприятия АО «Тамак». Об этом сообщает издание «Вердикт». Как следует из материалов

Турпоток в Тамбовскую область превысил 1,5 млн человек: в регионе обновят пляжи и создадут кемпинги 0 В 2025 году Тамбовскую область посетили более 1,5 млн туристов. Это на 10% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра туризма региона Станислав Дзасохов на еженедельной планёрке в правительстве области 20 апреля. По его словам, оценка основана на аналитике

Дело о хищении средств при благоустройстве сквера в Мичуринске направлено в суд 0 Прокуратура города Мичуринска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве при благоустройстве сквера на пересечении улиц Герасимова и Филиппова. Материалы направлены в Мичуринский городской суд для рассмотрения по существу. Фигурантами дела стали двое жителей Липецкой

Служба занятости в Тамбовской области отмечает 35-летие 0 19 апреля исполняется 35 лет со дня принятия закона о занятости населения и создания государственной службы занятости. В этот же период начали работать первые центры занятости, в том числе в Тамбовской области. За это время служба заметно изменилась: от базовой системы помощи безработным она

Газета «Притамбовье» отмечает 90-летний юбилей 0 Общественно-политическая газета Тамбовского округа «Притамбовье» 19 апреля отмечает 90 лет со дня выхода первого номера. С юбилеем коллектив редакции поздравил глава региона Евгений Первышов. — «Притамбовье» по праву пользуется доверием читателей, оставаясь важным и авторитетным источником

В Тамбове обсудили сохранение исторического наследия на круглом столе ВООПИиК 0 В Тамбове 18 апреля состоялся ежегодный круглый стол ВООПИиК «Наследие Тамбовского края», приуроченный ко дню рождения города. Площадкой для встречи стала Торгово-промышленная палата региона. Как сообщает издание «Вердикт», мероприятие собрало полный зал и вызвало большой интерес у краеведов,

В Тамбове открыли выставку о синтезе технологий и дизайна и обсудили будущее креативных индустрий 0 В креативном кластере ТГУ имени Г. Р. Державина стартовала форсайт-сессия «Интеграция промышленных технологий и креативных индустрий». Центральным событием стало открытие выставки «Дизайн вокруг нас: синтез технологий и творчества». Мероприятие объединило студентов, представителей бизнеса и

Суд подтвердил ответственность Берстенёва и Шамояна по делу банкротства застройщика «Элистрой» 0 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя и участника ООО «Элитстрой» Геннадия Берстенёва и руководителя ООО «Рони» Романа Шамояна. Спор связан со строительством проблемного многоквартирного дома на улице

В Тамбовской области пресекли деятельность нарколаборатории с изъятием почти 100 кг запрещённых веществ 0 В Тамбовской области сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии пресекли деятельность группы, организовавшей незаконное производство наркотиков. Как сообщили в силовых структурах, в противоправной деятельности участвовали пятеро граждан России. Подпольная лаборатория была оборудована в

В Тамбове установят новый памятник Державину к юбилейной дате 0 В Тамбове на следующей неделе планируют установить полноразмерный памятник государственному деятелю и поэту Гавриилу Державину. Об этом сообщили городские власти. Скульптуру разместят на улице Державинской — напротив краеведческого музея. Сейчас на месте завершаются работы по подготовке основания

Полиция проверяет возможные нарушения при ремонте путепровода в Мичуринске компанией «Стинэк» 0 В Мичуринске продолжается проверка по факту возможных нарушений при капитальном ремонте путепровода на улице Лаврова. Её проводит отдел экономической безопасности и противодействия коррупции местного отдела МВД. Как сообщили в региональном управлении МВД, в рамках проверки назначена строительная

В Тамбове суд рассмотрит дело директора дорожной компании о мошенничестве 0 В Советский районный суд Тамбова поступило уголовное дело в отношении генерального директора компании «Тамбовстроймеханизация» Александра Котельникова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, дело связано с выполнением работ на территории Тамбовского порохового

Тамбовской области списали почти 3,8 млрд рублей долгов по бюджетным кредитам 0 Правительство России списало Тамбовской области 3,78 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает деловое издание «Вердикт». Всего такая мера поддержки затронула 16 регионов страны. Общая сумма списания составила

Суд отказал тамбовской компании во взыскании 8,6 млн рублей со страховщика 0 Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение об отказе тамбовской компании ООО «СТИНЭК» во взыскании 8,6 млн рублей со страховой компании. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Компания пыталась получить страховое возмещение за повреждение автокрана, который использовался на

«Вердикт»: частная медицина в Тамбове растёт, но рынок остаётся раздробленным 0 Частная медицина в Тамбове по итогам 2025 года показала уверенный рост, однако рынок по-прежнему остаётся раздробленным. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт», проанализировавшее финансовые показатели крупнейших клиник. Лидером по выручке остаётся медицинский центр «Надежда» — его оборот

В Мичуринском аграрном университете прошёл Урок мужества с участием ветеранов боевых действий 0 В Мичуринском государственном аграрном университете состоялся Урок мужества с участием представителей Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций». Со студентами пообщались ветеран