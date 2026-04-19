Турпоток в Тамбовскую область превысил 1,5 млн человек: в регионе обновят пляжи и создадут кемпинги
Вчера, 14:02
В 2025 году Тамбовскую область посетили более 1,5 млн туристов. Это на 10% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра туризма региона Станислав Дзасохов на еженедельной планёрке в правительстве области 20 апреля.
По его словам, оценка основана на аналитике туристической отрасли, включая обезличенные данные о транзакциях физических лиц. При этом официальная статистика Росстата также фиксирует положительную динамику: рост числа туристских поездок составил 13%.
Экономический эффект от туризма продолжает расти — в 2025 году вклад отрасли в экономику региона превысил 11,1 млрд рублей.
Власти связывают дальнейшее развитие туризма с обновлением инфраструктуры. Уже в 2026 году в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» планируется модернизация двух пляжных зон — в Тамбове и Мичуринском округе. Их оборудуют спасательными постами, душевыми, раздевалками и понтонами, а также закупят современное оборудование для активного отдыха.
Кроме того, в регионе намерены развивать формат отдыха на природе. До конца года в Тамбовском муниципальном округе планируют создать два новых кемпинга.
В областном правительстве рассчитывают, что эти меры помогут сохранить рост туристического потока и сделать регион более привлекательным для гостей.
