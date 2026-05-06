В Мичуринске открыли мемориальные доски погибшим участникам СВО Комментариев: 0



На церемонии собрались родные и близкие военнослужащих, школьники и педагоги, представители городской власти, духовенства, ветеранских организаций и жители города.



Даниил Грибанов родился в 1998 году. Во время учёбы активно интересовался историей и военным делом, занимался в военно-спортивном клубе «Дружина». После окончания школы и промышленно-технологического колледжа проходил службу в армии, затем связал свою жизнь с Вооружёнными силами России. Дважды находился в командировках в Сирии, был награждён медалью «Участнику военной операции в Сирии». В зону СВО был направлен в феврале 2022 года. Ефрейтор Даниил Грибанов погиб 30 июля 2022 года. Посмертно награждён орденом Мужества.



Данила Гребенников родился в 2003 году. После окончания школы и колледжа был призван на срочную службу. После начала специальной военной операции принял решение отправиться в зону боевых действий, куда прибыл в ноябре 2022 года. Погиб 16 августа 2024 года при выполнении боевых задач. Также посмертно награждён орденом Мужества.







К участникам церемонии обратились заместитель председателя Мичуринского городского Совета депутатов Светлана Алексеева и ветеран боевых действий на таджико-афганской границе Александр Медников. Они выразили соболезнования семьям погибших и подчеркнули важность сохранения памяти о выпускниках школы, отдавших жизнь за страну.



Право открыть мемориальные доски предоставили родителям Даниила Грибанова и матери Данилы Гребенникова Олесе Сергеевне. Освящение мемориалов совершил протоирей Дмитрий Малюкин. Завершилось мероприятие минутой молчания и возложением цветов.



Информационную поддержку мероприятию оказала Академия военных наук Тамбовской области. Председатель регионального отделения Владимир Титаренко отметил, что подобные мемориалы имеют особое значение для воспитания молодёжи.



— Очень важно, чтобы память о наших героях сохранялась не только в семьях, но и в школьных стенах, где они росли и формировались как личности. Такие примеры мужества и ответственности перед Родиной помогают молодому поколению понимать цену мира, долга и человеческого выбора, — подчеркнул Владимир Титаренко. В Мичуринске у здания МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» состоялось торжественное открытие мемориальных досок в память о погибших участниках специальной военной операции — Данииле Грибанове и Даниле Гребенникове, которые учились в этой школе.На церемонии собрались родные и близкие военнослужащих, школьники и педагоги, представители городской власти, духовенства, ветеранских организаций и жители города.Даниил Грибанов родился в 1998 году. Во время учёбы активно интересовался историей и военным делом, занимался в военно-спортивном клубе «Дружина». После окончания школы и промышленно-технологического колледжа проходил службу в армии, затем связал свою жизнь с Вооружёнными силами России. Дважды находился в командировках в Сирии, был награждён медалью «Участнику военной операции в Сирии». В зону СВО был направлен в феврале 2022 года. Ефрейтор Даниил Грибанов погиб 30 июля 2022 года. Посмертно награждён орденом Мужества.Данила Гребенников родился в 2003 году. После окончания школы и колледжа был призван на срочную службу. После начала специальной военной операции принял решение отправиться в зону боевых действий, куда прибыл в ноябре 2022 года. Погиб 16 августа 2024 года при выполнении боевых задач. Также посмертно награждён орденом Мужества.К участникам церемонии обратились заместитель председателя Мичуринского городского Совета депутатов Светлана Алексеева и ветеран боевых действий на таджико-афганской границе Александр Медников. Они выразили соболезнования семьям погибших и подчеркнули важность сохранения памяти о выпускниках школы, отдавших жизнь за страну.Право открыть мемориальные доски предоставили родителям Даниила Грибанова и матери Данилы Гребенникова Олесе Сергеевне. Освящение мемориалов совершил протоирей Дмитрий Малюкин. Завершилось мероприятие минутой молчания и возложением цветов.Информационную поддержку мероприятию оказала Академия военных наук Тамбовской области. Председатель регионального отделения Владимир Титаренко отметил, что подобные мемориалы имеют особое значение для воспитания молодёжи.



