В Мичуринском аграрном университете подписали соглашение о сотрудничестве с ветеранской организацией
Вчера, 14:02
В Мичуринском государственном аграрном университете состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве с Мичуринским местным отделением Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций».
Документ подписали ректор университета Е.В. Иванова и председатель правления ветеранской организации И.И. Волков. В мероприятии также приняли участие ветераны боевых действий в Афганистане.
Соглашение предусматривает развитие совместной работы в сфере гражданского и военно-патриотического воспитания студентов. Речь идёт о проведении встреч, круглых столов, конкурсов, фестивалей, а также реализации образовательных и просветительских проектов, направленных на укрепление духовно-нравственных ценностей.
Организаторы отмечают, что взаимодействие с ветеранами позволит студентам не только узнать больше о военной истории страны и родного края, но и сформировать личное отношение к вопросам служения Отечеству.
Информационную поддержку данным инициативам оказывает Тамбовское региональное отделение Академии военных наук. Председатель отделения Владимир Титаренко считает, что такие проекты играют важную роль в формировании исторической памяти и преемственности поколений, а также способствуют развитию патриотического сознания у молодёжи.
