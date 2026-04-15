|
Полиция проверяет возможные нарушения при ремонте путепровода в Мичуринске компанией «Стинэк»
Сегодня, 10:20
Комментариев: 0
Версия для печати
В Мичуринске продолжается проверка по факту возможных нарушений при капитальном ремонте путепровода на улице Лаврова. Её проводит отдел экономической безопасности и противодействия коррупции местного отдела МВД.
Как сообщили в региональном управлении МВД, в рамках проверки назначена строительная экспертиза, однако её результаты пока не готовы.
Речь идёт о ремонте путепровода стоимостью 278 млн рублей, который выполняла компания «Стинэк». Работы должны были завершиться ещё в 2024 году, но сроки неоднократно переносились, а объект так и не был сдан.
Ранее контракт с подрядчиком был расторгнут из-за срыва сроков. Сейчас в суде рассматривается иск о взыскании с компании 17 млн рублей.
Кроме того, проведённая по заказу администрации экспертиза выявила ряд недостатков — дефекты асфальта, нарушения конструкции и несоответствие отдельных элементов проекту.
Проверка полиции продолжается. По её итогам будет принято решение о возможном возбуждении дела.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.