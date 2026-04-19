Тамбовская область делает ставку на туризм, но не на «Атмановские кулачки»



По его словам, 2025 год стал для отрасли успешным: регион посетили 1,6 млн человек, что свидетельствует о стабильном росте туристического потока.



Летом 2026 года власти рассчитывают закрепить этот результат за счёт насыщенной событийной программы. Всего запланировано более 100 мероприятий — от культурных фестивалей до народных гуляний и отраслевых выставок.



Особый акцент сделан на Мичуринске, который становится одной из ключевых точек притяжения туристов. Здесь пройдут фестиваль колокольного звона, кинофестиваль «Свет лучезарного ангела», турнир «Мичуринские яблоки на снегу», «Мичурин-фест», всероссийская выставка «День садовода» и международный театральный фестиваль имени Владимира Зельдина.



Параллельно регион распределяет субсидии на развитие событийного туризма. В числе поддержанных проектов — «Мичурин-фест» (4,5 млн рублей), фестиваль «Русский сарафан» в Мичуринском округе (1 млн рублей), «Арт Волки. Наследники мастеров» в Тамбовском округе (4,5 млн рублей), «Аракуш» в Рассказовском округе (3 млн рублей), а также «Вишневарово» в Уварове и «Ирская коммуна. Формат жизни 2026» в Кирсановском округе (по 1 млн рублей).



Общий объём поддержки составит 15 млн рублей.



Однако не все проекты получили финансирование. В числе отклонённых заявок оказался известный фестиваль «Атмановские кулачки», организаторы которого рассчитывали на субсидию в размере 5 млн рублей. Им было отказано из-за исчерпания лимитов бюджетных обязательств.



Это решение вызвало вопросы, поскольку фестиваль имеет глубокие исторические корни: его традиции восходят к XVII веку, а в современном виде он проводится с 2008 года, привлекая участников из разных регионов России и зарубежья. В 2013 году «Атмановские кулачки» были включены в реестр нематериального культурного наследия народов России.



