На чужие ноги лосины не натягивай.
Козьма Прутков
» » » Тамбовская область делает ставку на туризм, но не на «Атмановские кулачки»

Тамбовская область делает ставку на туризм, но не на «Атмановские кулачки»

Сегодня, 15:03
Власти Тамбовской области намерены усилить развитие туристической отрасли и закрепить рост интереса к региону. Эти планы обсуждались на совещании у губернатора с участием исполняющего обязанности министра туризма Станислава Дзасохова.

По его словам, 2025 год стал для отрасли успешным: регион посетили 1,6 млн человек, что свидетельствует о стабильном росте туристического потока.

Летом 2026 года власти рассчитывают закрепить этот результат за счёт насыщенной событийной программы. Всего запланировано более 100 мероприятий — от культурных фестивалей до народных гуляний и отраслевых выставок.

Особый акцент сделан на Мичуринске, который становится одной из ключевых точек притяжения туристов. Здесь пройдут фестиваль колокольного звона, кинофестиваль «Свет лучезарного ангела», турнир «Мичуринские яблоки на снегу», «Мичурин-фест», всероссийская выставка «День садовода» и международный театральный фестиваль имени Владимира Зельдина.

Параллельно регион распределяет субсидии на развитие событийного туризма. В числе поддержанных проектов — «Мичурин-фест» (4,5 млн рублей), фестиваль «Русский сарафан» в Мичуринском округе (1 млн рублей), «Арт Волки. Наследники мастеров» в Тамбовском округе (4,5 млн рублей), «Аракуш» в Рассказовском округе (3 млн рублей), а также «Вишневарово» в Уварове и «Ирская коммуна. Формат жизни 2026» в Кирсановском округе (по 1 млн рублей).

Общий объём поддержки составит 15 млн рублей.

Однако не все проекты получили финансирование. В числе отклонённых заявок оказался известный фестиваль «Атмановские кулачки», организаторы которого рассчитывали на субсидию в размере 5 млн рублей. Им было отказано из-за исчерпания лимитов бюджетных обязательств.

Это решение вызвало вопросы, поскольку фестиваль имеет глубокие исторические корни: его традиции восходят к XVII веку, а в современном виде он проводится с 2008 года, привлекая участников из разных регионов России и зарубежья. В 2013 году «Атмановские кулачки» были включены в реестр нематериального культурного наследия народов России.

Таким образом, регион делает ставку на событийный туризм как один из драйверов развития, однако распределение поддержки внутри отрасли уже сейчас становится предметом дискуссии.
Тамбовская область делает ставку на туризм, но не на «Атмановские кулачки»

Сегодня, 15:03
Власти Тамбовской области намерены усилить развитие туристической отрасли и закрепить рост интереса к региону. Эти планы обсуждались на совещании у губернатора с участием исполняющего обязанности министра туризма Станислава Дзасохова. По его словам, 2025 год стал для отрасли успешным: регион

Тамбовский ресторатор рассказал о ценах, кадровом голоде и «вымирании» ночной индустрии

Сегодня, 13:01
Директор одного из успешных ресторанов Тамбова Кирилл Алёхин в интервью деловому изданию «Вердикт» рассказал о трансформации ресторанного рынка, проблемах отрасли и изменившихся запросах посетителей. Кириллу Алёхину 35 лет, в сфере общепита он работает почти два десятилетия. Карьеру начинал

Столичные дизайнеры вместо местных: обновление «Октябрьского» в Селезнях вызывает вопросы

Сегодня, 12:00
К проекту обновления производственной площадки АО «Октябрьское» в селе Селезни привлекли студентов Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова. Речь идёт о комплексном переосмыслении территории предприятия, где сосредоточены агрохимическое направление,

В Тамбовской области стартует туристический сезон: регион готовит более 100 событий

Вчера, 20:08
В Тамбовской области начинается новый туристический сезон. О планах по развитию отрасли и подготовке летней программы рассказал на совещании у главы региона исполняющий обязанности министра туризма Станислав Дзасохов. По его словам, за прошлый год региону удалось существенно нарастить

Суд в Тамбове приостановил рассмотрение спора за акции АО «Тамак»

Вчера, 18:06
Арбитражный суд Тамбовской области оставил без движения иск иностранной компании TAMAK Holding AG к немецкой Erste AMSC Unternehmensbeteiligungs GmbH, в котором речь идёт о переходе прав на акции тамбовского предприятия АО «Тамак». Об этом сообщает издание «Вердикт». Как следует из материалов

Турпоток в Тамбовскую область превысил 1,5 млн человек: в регионе обновят пляжи и создадут кемпинги

Вчера, 14:02
В 2025 году Тамбовскую область посетили более 1,5 млн туристов. Это на 10% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра туризма региона Станислав Дзасохов на еженедельной планёрке в правительстве области 20 апреля. По его словам, оценка основана на аналитике

Дело о хищении средств при благоустройстве сквера в Мичуринске направлено в суд

Вчера, 12:00
Прокуратура города Мичуринска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве при благоустройстве сквера на пересечении улиц Герасимова и Филиппова. Материалы направлены в Мичуринский городской суд для рассмотрения по существу. Фигурантами дела стали двое жителей Липецкой

Служба занятости в Тамбовской области отмечает 35-летие

19 апреля 2026
19 апреля исполняется 35 лет со дня принятия закона о занятости населения и создания государственной службы занятости. В этот же период начали работать первые центры занятости, в том числе в Тамбовской области. За это время служба заметно изменилась: от базовой системы помощи безработным она

Газета «Притамбовье» отмечает 90-летний юбилей

19 апреля 2026
Общественно-политическая газета Тамбовского округа «Притамбовье» 19 апреля отмечает 90 лет со дня выхода первого номера. С юбилеем коллектив редакции поздравил глава региона Евгений Первышов. — «Притамбовье» по праву пользуется доверием читателей, оставаясь важным и авторитетным источником

В Тамбове обсудили сохранение исторического наследия на круглом столе ВООПИиК

18 апреля 2026
В Тамбове 18 апреля состоялся ежегодный круглый стол ВООПИиК «Наследие Тамбовского края», приуроченный ко дню рождения города. Площадкой для встречи стала Торгово-промышленная палата региона. Как сообщает издание «Вердикт», мероприятие собрало полный зал и вызвало большой интерес у краеведов,

В Тамбове открыли выставку о синтезе технологий и дизайна и обсудили будущее креативных индустрий

18 апреля 2026
В креативном кластере ТГУ имени Г. Р. Державина стартовала форсайт-сессия «Интеграция промышленных технологий и креативных индустрий». Центральным событием стало открытие выставки «Дизайн вокруг нас: синтез технологий и творчества». Мероприятие объединило студентов, представителей бизнеса и

Суд подтвердил ответственность Берстенёва и Шамояна по делу банкротства застройщика «Элистрой»

17 апреля 2026
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя и участника ООО «Элитстрой» Геннадия Берстенёва и руководителя ООО «Рони» Романа Шамояна. Спор связан со строительством проблемного многоквартирного дома на улице

В Тамбовской области пресекли деятельность нарколаборатории с изъятием почти 100 кг запрещённых веществ

17 апреля 2026
В Тамбовской области сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии пресекли деятельность группы, организовавшей незаконное производство наркотиков. Как сообщили в силовых структурах, в противоправной деятельности участвовали пятеро граждан России. Подпольная лаборатория была оборудована в

В Тамбове установят новый памятник Державину к юбилейной дате

17 апреля 2026
В Тамбове на следующей неделе планируют установить полноразмерный памятник государственному деятелю и поэту Гавриилу Державину. Об этом сообщили городские власти. Скульптуру разместят на улице Державинской — напротив краеведческого музея. Сейчас на месте завершаются работы по подготовке основания

Полиция проверяет возможные нарушения при ремонте путепровода в Мичуринске компанией «Стинэк»

17 апреля 2026
В Мичуринске продолжается проверка по факту возможных нарушений при капитальном ремонте путепровода на улице Лаврова. Её проводит отдел экономической безопасности и противодействия коррупции местного отдела МВД. Как сообщили в региональном управлении МВД, в рамках проверки назначена строительная

В Тамбове суд рассмотрит дело директора дорожной компании о мошенничестве

16 апреля 2026
В Советский районный суд Тамбова поступило уголовное дело в отношении генерального директора компании «Тамбовстроймеханизация» Александра Котельникова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, дело связано с выполнением работ на территории Тамбовского порохового

Тамбовской области списали почти 3,8 млрд рублей долгов по бюджетным кредитам

16 апреля 2026
Правительство России списало Тамбовской области 3,78 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает деловое издание «Вердикт». Всего такая мера поддержки затронула 16 регионов страны. Общая сумма списания составила

Суд отказал тамбовской компании во взыскании 8,6 млн рублей со страховщика

16 апреля 2026
Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение об отказе тамбовской компании ООО «СТИНЭК» во взыскании 8,6 млн рублей со страховой компании. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Компания пыталась получить страховое возмещение за повреждение автокрана, который использовался на

«Вердикт»: частная медицина в Тамбове растёт, но рынок остаётся раздробленным

16 апреля 2026
Частная медицина в Тамбове по итогам 2025 года показала уверенный рост, однако рынок по-прежнему остаётся раздробленным. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт», проанализировавшее финансовые показатели крупнейших клиник. Лидером по выручке остаётся медицинский центр «Надежда» — его оборот

В Мичуринском аграрном университете прошёл Урок мужества с участием ветеранов боевых действий

15 апреля 2026
В Мичуринском государственном аграрном университете состоялся Урок мужества с участием представителей Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций». Со студентами пообщались ветеран

В Тамбове суд оправдал бывшего директора ФК «Тамбов» по делу о мошенничестве

15 апреля 2026
Советский районный суд Тамбова оправдал бывшего генерального директора футбольного клуба «Тамбов» Ольгу Коновалову по делу о мошенничестве. Суд установил, что в её действиях отсутствует состав преступления. Разбирательство длилось почти три года. Ранее Коновалову дважды признавали виновной, однако
