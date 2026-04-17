В Тамбове обсудили сохранение исторического наследия на круглом столе ВООПИиК



Заседание провёл председатель регионального отделения ВООПИиК Алексей Селиванов. Формат встречи получился живым и открытым: после выступлений участники активно задавали вопросы и вступали в обсуждение.



Одной из центральных тем стала история Тамбовской крепости, которой в этом году исполняется 390 лет. Искусствовед Марина Климкова и скульптор Александр Климков рассказали о значении крепости в системе русского градостроительства XVII века и об особенностях её планировки, учитывавшей рельеф местности и визуальное восприятие пространства.



Большое внимание привлёк доклад археолога Сергея Андреева, посвящённый некрополю XVII века при Знаменской церкви. Исследование основано на находках, сделанных во время раскопок в центре Тамбова. Эти материалы помогают лучше понять жизнь горожан того времени — от религиозных традиций до повседневного быта.



О необычных находках рассказал историк Андрей Литовский. Его выступление было посвящено обнаруженным в Рассказовском районе пушечным ядрам и гранатам. По одной из версий, эти находки могут быть связаны с Персидским походом Петра I.



Своим взглядом на город поделилась художник Елена Ланина, предложив воспринимать Тамбов как «живую летопись», где городской пейзаж сохраняет черты разных эпох. Вопросы современного благоустройства затронул руководитель юридического центра Артём Александров, который отметил важность бережного отношения к историческим территориям, в том числе к долине реки Студенец.



Кроме основных выступлений, на круглом столе прозвучали доклады краеведов и общественников, посвящённые новым исследованиям и инициативам в сфере сохранения культурного наследия.



В Тамбове 18 апреля состоялся ежегодный круглый стол ВООПИиК «Наследие Тамбовского края», приуроченный ко дню рождения города. Площадкой для встречи стала Торгово-промышленная палата региона. Как сообщает издание «Вердикт», мероприятие собрало полный зал и вызвало большой интерес у краеведов, специалистов и горожан.Участники встречи отметили, что интерес к истории города остаётся высоким, а подобные мероприятия становятся площадкой для открытого диалога и обмена знаниями.




