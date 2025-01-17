В Тамбове рассмотрели пути сохранения историко-культурного наследия на круглом столе Комментариев: 0



Первая часть встречи была посвящена конкретным механизмам поддержки и сохранения культурных объектов. Депутат городской Думы Артём Александров рассказал о реализации программы по продаже памятников за стартовую цену 1 рубль, подчеркнув, что важно обеспечить надлежащий контроль над реставрацией и дальнейшим использованием этих зданий. Его выступление вызвало оживлённые дебаты среди участников круглого стола. Яна Ломко осветила архитектурные и градостроительные аспекты, а владелец «Дома городского головы Потапова» Андрей Гнатюк поделился сложностями и наработками, возникшими в ходе реставрационных работ.



Вторая часть была посвящена историческим предпосылкам и современному состоянию охраны памятников. Искусствовед и автор книг о культуре Тамбовского края Марина Климкова выступила с докладом «60 лет ВООПИК: из истории в современность», в котором подчеркнула, что в 2025 году эта организация отметит свой юбилей.



Александр Архипов познакомил аудиторию с деятельностью группы «Спасём Студенец» за прошедшее десятилетие, а Александр Климков раскрыл новые подробности, найденные в архивных документах благодаря работе общества.



После круглого стола Артём Александров предложил «целевое» использование средств, полученных от продажи и аренды объектов культурного наследия, для финансирования реставрации других памятников Тамбова в рамках специализированной городской программы. По мнению депутата, это могло бы существенно увеличить эффективность сохранения исторических зданий.



Как подчеркнули организаторы встречи, взаимодействие местных властей, общественных объединений и предпринимателей позволит выработать комплексные меры по сохранению и возрождению культурных ценностей. Все озвученные предложения планируется проанализировать и использовать для разработки новых проектов, направленных на защиту исторического облика города и области.



Фото: ВООПИК Тамбов 18 января в зале Торгово-промышленной палаты Тамбовской области состоялся круглый стол ВООПИК, посвящённый «Актуальным проблемам сохранения наследия». Мероприятие объединило экспертов по реставрации, представителей общественных организаций, владельцев памятников, а также официальных лиц, в том числе главного архитектора Тамбова Яну Ломко и заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Юлию Пачину.Первая часть встречи была посвящена конкретным механизмам поддержки и сохранения культурных объектов. Депутат городской Думы Артём Александров рассказал о реализации программы по продаже памятников за стартовую цену 1 рубль, подчеркнув, что важно обеспечить надлежащий контроль над реставрацией и дальнейшим использованием этих зданий. Его выступление вызвало оживлённые дебаты среди участников круглого стола. Яна Ломко осветила архитектурные и градостроительные аспекты, а владелец «Дома городского головы Потапова» Андрей Гнатюк поделился сложностями и наработками, возникшими в ходе реставрационных работ.Вторая часть была посвящена историческим предпосылкам и современному состоянию охраны памятников. Искусствовед и автор книг о культуре Тамбовского края Марина Климкова выступила с докладом «60 лет ВООПИК: из истории в современность», в котором подчеркнула, что в 2025 году эта организация отметит свой юбилей.Александр Архипов познакомил аудиторию с деятельностью группы «Спасём Студенец» за прошедшее десятилетие, а Александр Климков раскрыл новые подробности, найденные в архивных документах благодаря работе общества.После круглого стола Артём Александров предложил «целевое» использование средств, полученных от продажи и аренды объектов культурного наследия, для финансирования реставрации других памятников Тамбова в рамках специализированной городской программы. По мнению депутата, это могло бы существенно увеличить эффективность сохранения исторических зданий.Как подчеркнули организаторы встречи, взаимодействие местных властей, общественных объединений и предпринимателей позволит выработать комплексные меры по сохранению и возрождению культурных ценностей. Все озвученные предложения планируется проанализировать и использовать для разработки новых проектов, направленных на защиту исторического облика города и области.Фото: ВООПИК Тамбов



