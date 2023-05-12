Градозащитники обсудили проблемы сохранения истории Тамбова Комментариев: 0



Мероприятие было организовано региональным отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В ходе обсуждений были рассмотрены три ключевых вопроса: несоответствие даты основания Тамбова с датой, в которую отмечается День города; границы крепости по историческим материалам и данным археологии, а также значение личности воеводы Романа Боборыкина.



Доклады были представлены тамбовским археологом Сергеем Ивановичем Андреевым, председателем общественной организации «Культурная инициатива» Тамарой Ивановной Поповой и руководителем общественной организации «Тамбовское Земство» Денисом Силиным. Другие участники также принимали активное участие в дискуссиях. Особое внимание было уделено несоответствию дат дня основания Тамбова и празднования Дня города, а также границам крепости по историческим материалам и данным археологии в сравнении с теми документами и картами, которые использует комитет градостроительства и землепользования администрации города Тамбова. Эти факты напрямую влияют на сохранность и охрану исторического и культурного наследия города, так как земельные участки с особым статусом по закону требуют особого внимания.



По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова подобные мероприятия очень важны, так на состоявшемся «круглом столе» важное внимание было уделено сохранению не только исторического облика города как такового, но и недопустимости уничтожения культурного слоя в исторической части Тамбова.



«Основной посыл такой: мы должны стремиться к тому, чтобы хотя бы у нас День рождения города Тамбова был зафиксирован в день основания в памятных датах, а по-хорошему — программа максимум — это чтобы День города, и день рождения города совпадали», — подытожил итоги мероприятия председатель тамбовского отделения ВООПИК Алексей Селиванов.



Фото – «ПРАВО68» На круглом столе «387 лет назад…», посвященном историческим проблемам города Тамбова, который состоялся 13 мая, градозащитники, общественники и историки обсудили проблемы сохранения истории Тамбова.Мероприятие было организовано региональным отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В ходе обсуждений были рассмотрены три ключевых вопроса: несоответствие даты основания Тамбова с датой, в которую отмечается День города; границы крепости по историческим материалам и данным археологии, а также значение личности воеводы Романа Боборыкина.Доклады были представлены тамбовским археологом Сергеем Ивановичем Андреевым, председателем общественной организации «Культурная инициатива» Тамарой Ивановной Поповой и руководителем общественной организации «Тамбовское Земство» Денисом Силиным. Другие участники также принимали активное участие в дискуссиях. Особое внимание было уделено несоответствию дат дня основания Тамбова и празднования Дня города, а также границам крепости по историческим материалам и данным археологии в сравнении с теми документами и картами, которые использует комитет градостроительства и землепользования администрации города Тамбова. Эти факты напрямую влияют на сохранность и охрану исторического и культурного наследия города, так как земельные участки с особым статусом по закону требуют особого внимания.По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова подобные мероприятия очень важны, так на состоявшемся «круглом столе» важное внимание было уделено сохранению не только исторического облика города как такового, но и недопустимости уничтожения культурного слоя в исторической части Тамбова.— подытожил итоги мероприятия председатель тамбовского отделения ВООПИК Алексей Селиванов.Фото – «ПРАВО68»



