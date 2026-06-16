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Трое тамбовчан, пострадавших на производстве, получили ключи от новых автомобилей
Вчера, 11:26
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Автомобили оборудованы с учётом особенностей здоровья и физических возможностей получателей, что обеспечивает водителям комфортную езду и безопасность за рулём. Такая государственная поддержка позволяет гражданам вернуться к активному образу жизни.
Автомобиль выдаётся по рекомендации бюро медико-социальной экспертизы при отсутствии противопоказаний к вождению. Срок эксплуатации машины составляет не менее семь лет. В течение этого времени владельцы могут ежеквартально получать компенсацию расходов на топливо и текущее обслуживание, а также один раз произвести капитальный ремонт.
«По истечении срока эксплуатации при наличии показаний в программе реабилитации пострадавшему на производстве производится выдача нового автомобиля. Подать заявление на обеспечение транспортом, а также на возмещение расходов по его эксплуатации можно в наших клиентских службах или на портале госуслуг», — рассказала управляющий Отделением СФР по Тамбовской области Наталья Шабанова.
Соцфонд возмещает гражданам, получившим производственную травму или профзаболевание, расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитации. В частности, им оплачиваются лекарства, предоставляются технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия, путёвки на санаторно-курортное лечение.
Если у вас остались вопросы, получить консультацию можно в Едином контакт-центре: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
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