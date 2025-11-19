Тамбовчане могут сменить страховщика пенсионных накоплений до 1 декабря Комментариев: 0



Страховщиком может выступать как сам Социальный фонд, так и любой негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Если гражданин хочет перевести накопления из НПФ в СФР, заявление можно подать в клиентском офисе или через портал госуслуг (при наличии усиленной электронной подписи). Если же выбран НПФ, сначала необходимо заключить с ним договор обязательного пенсионного страхования, а затем подать заявление в СФР с указанием его реквизитов.



Право на смену страховщика можно использовать раз в пять лет — либо досрочно, подав отдельное заявление. В первом случае переход осуществляется до 31 марта года, следующего за истечением пятилетнего периода.



«Если гражданин подаёт заявление о досрочном переходе, то смена страховщика производится уже на следующий год. Но важно помнить, что в этом случае перевод средств пенсионных накоплений может сопровождаться потерями инвестиционного дохода», — отмечает управляющий Отделением СФР по Тамбовской области Наталья Шабанова.



Чтобы избежать потерь, год подачи заявления должен совпадать с годом пятилетней фиксации средств. В 2025 году это касается тех, чьи накопления формируются с 2011 года или раньше, а также с 2016 и 2021 годов. Если накопления начали формироваться в 2012, 2017 или 2022 году, то подача заявления до 1 декабря 2025 года может привести к потере дохода за 2022–2025 годы.



