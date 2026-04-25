Гендиректор АО «ТАМАК» Алёна Черемисина стала лауреатом всероссийской премии «Деловой престиж»
Сегодня, 10:47
Генеральный директор АО «ТАМАК» Алёна Черемисина стала победителем Всероссийской премии «Деловой престиж» в номинации «Архитектура, строительство и недвижимость». Об этом сообщает деловое издание «Вердикт».
Торжественная церемония награждения прошла 26 апреля в Государственном Кремлёвском дворце. Премия «Деловой престиж: женщина созидатель» проводится уже в четвёртый раз при поддержке Государственной думы, Минпромторга и Минэкономразвития России и объединяет представительниц бизнеса со всей страны.
В 2026 году на участие было подано более 4 тысяч заявок из разных регионов, в финал вышли 317 участниц. Победа Алёны Черемисиной в профильной для промышленности и строительства номинации стала одним из заметных результатов для Тамбовской области.
АО «ТАМАК», которое она возглавляет, является одним из лидеров индустриального деревянного домостроения и работает как на российском, так и на международном рынке. В компании трудятся около 500 сотрудников. Предприятие также входит в Союз промышленников и предпринимателей Тамбовской области.
Как отмечает «Вердикт», участие представителей региона в федеральных деловых премиях и их победы отражают не только личные достижения управленцев, но и в целом уровень развития промышленного и строительного сектора Тамбовской области.
Фото: Скриншот видео «Вердикта»
