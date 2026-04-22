В облдуме поспорили о будущем тамбовского аэропорта: обсуждение дошло до эмоций



С докладом выступила и.о. министра автомобильных дорог и транспорта региона Екатерина Юдина. Она сообщила, что аэропорт остаётся убыточным и фактически существует за счёт бюджетной поддержки. Только на субсидирование авиаперевозок в 2024–2025 годах было направлено более 160 млн рублей, на 2026 год предусмотрено ещё 148 млн. Дополнительно около 80 млн рублей ежегодно уходит на содержание самого предприятия, в основном на зарплаты.



Сейчас в аэропорту работают около 180 человек, средняя зарплата — около 42 тысяч рублей. Собственные доходы предприятия нестабильны: в 2024 году они достигли 105,7 млн рублей, но затем снизились до 74 млн, а в 2026 году ожидаются на уровне 68 млн.



В министерстве считают, что для развития аэропорта в 2028–2030 годах потребуется не менее 3,5 млрд рублей. Эти средства планируется направить на удлинение взлётно-посадочной полосы, модернизацию аэровокзала и развитие инфраструктуры. В перспективе это позволит расширить географию полётов — помимо Москвы и Санкт-Петербурга, открыть рейсы в Казань, Сочи и другие города.



Однако такие планы вызвали резкую реакцию депутатов. Некоторые из них поставили под сомнение целесообразность дальнейших вложений.



— Мы уже вложили миллиарды, а результата не видим, — прозвучало в ходе обсуждения.



Особенно жёстко вопрос поставил председатель комитета Константин Черкасов, который раскритиковал текущее расписание и призвал сосредоточиться хотя бы на регулярных рейсах в Москву.



Эмоциональное обсуждение не обошлось без напряжённых моментов: по данным «Вердикта», докладчику пришлось непросто, однако ей удалось отстоять позицию о необходимости сохранения аэропорта.



В итоге председатель областной Думы Евгений Матушкин призвал не закрывать объект, подчеркнув, что восстановить подобную инфраструктуру в будущем будет крайне сложно.



В Тамбовской областной Думе разгорелась острая дискуссия о будущем аэропорта «Тамбов». Вопрос обсуждался на заседании профильного комитета по промышленности, строительству, транспорту и предпринимательству. Как сообщает «Вердикт», корреспондент которого присутствовал на заседании, обсуждение получилось необычно эмоциональным.




