Аэропорт «Тамбов» обслужил более 32 тысяч пассажиров с начала 2024 года Комментариев: 0



На данный момент аэропорт «Тамбов» выполняет рейсы в два направления — Москву и Санкт-Петербург. Летом также осуществлялись перелёты в Казань. Кроме того, как отметил директор аэропорта Денис Дунаев, в 2024 году значительно увеличилось количество пассажиров чартерных рейсов.



«Сегодня можно утверждать, что наш аэропорт привлекает не только регулярных пассажиров, но и клиентов бизнес-авиации. Чартерные рейсы — это направления, которых нет в обычном расписании, их заказывают, например, спортивные команды или творческие коллективы. Для сравнения: за весь прошлый год было перевезено 840 пассажиров таких рейсов, а по итогам девяти месяцев 2024 года их уже более тысячи», — рассказал Денис Дунаев.



Среди пассажиров аэропорта — уроженец Тамбова Сергей, который сейчас живёт в Севастополе. Он отметил, что часто пользуется услугами авиасообщения, и его недавний перелёт из Санкт-Петербурга прошёл спокойно и комфортно.



Фото: ТОП68 С начала 2024 года аэропорт «Тамбов» обслужил более 32 тысяч пассажиров, что превышает показатель пассажиропотока за весь прошлый год. В 2023 году услугами аэропорта воспользовались 31,5 тысячи человек, тогда как на данный момент этот показатель уже превзойдён.На данный момент аэропорт «Тамбов» выполняет рейсы в два направления — Москву и Санкт-Петербург. Летом также осуществлялись перелёты в Казань. Кроме того, как отметил директор аэропорта Денис Дунаев, в 2024 году значительно увеличилось количество пассажиров чартерных рейсов.«Сегодня можно утверждать, что наш аэропорт привлекает не только регулярных пассажиров, но и клиентов бизнес-авиации. Чартерные рейсы — это направления, которых нет в обычном расписании, их заказывают, например, спортивные команды или творческие коллективы. Для сравнения: за весь прошлый год было перевезено 840 пассажиров таких рейсов, а по итогам девяти месяцев 2024 года их уже более тысячи», — рассказал Денис Дунаев.Среди пассажиров аэропорта — уроженец Тамбова Сергей, который сейчас живёт в Севастополе. Он отметил, что часто пользуется услугами авиасообщения, и его недавний перелёт из Санкт-Петербурга прошёл спокойно и комфортно.Фото: ТОП68



