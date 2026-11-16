В Мичуринске скончался ветеран войны в Афганистане Иван Шаров Комментариев: 0



Иван Шаров посвятил значительную часть жизни военной службе. В 1972 году он начал службу в авиационных войсках на территории Литвы, затем был переведён в Узбекистан, где остался на сверхсрочную службу в авиационной части.



В 1977 году поступил в Кировское военное авиационное училище. После окончания учёбы служил авиационным техником в Саратовском высшем военном авиационном училище лётчиков.



В 1984 году Иван Шаров добровольно отправился в Афганистан, где выполнял обязанности бортового техника. Он занимался обслуживанием и ремонтом вертолётов, участвовал в боевых вылетах, сопровождении колонн, перевозке раненых и погибших военнослужащих.



Через год вернулся из Афганистана и продолжил службу в Саратовском авиационном училище, где работал до выхода на пенсию.



За годы службы Иван Шаров был удостоен наград, в том числе медалей «За безупречную службу», «70 лет Вооружённых Сил СССР» и «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».







После завершения военной карьеры ветеран продолжал заниматься общественной деятельностью. Он встречался со школьниками и студентами, проводил уроки мужества, участвовал в памятных мероприятиях и встречах, посвящённых военной истории.



«Уход нашего товарища — невосполнимая потеря для всех нас. Светлая память об Иване Александровиче навсегда останется в наших сердцах!» — говорится в сообщении Мичуринского отделения Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций.



Представители ветеранской организации выразили соболезнования родным и близким Ивана Шарова.



Отпевание было назначено на 17 ноября, в 10:00, в Ильинском храме. 16 ноября ушёл из жизни ветеран боевых действий в Афганистане Иван Александрович Шаров. О его смерти сообщили в Мичуринском местном отделении Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций.Иван Шаров посвятил значительную часть жизни военной службе. В 1972 году он начал службу в авиационных войсках на территории Литвы, затем был переведён в Узбекистан, где остался на сверхсрочную службу в авиационной части.В 1977 году поступил в Кировское военное авиационное училище. После окончания учёбы служил авиационным техником в Саратовском высшем военном авиационном училище лётчиков.В 1984 году Иван Шаров добровольно отправился в Афганистан, где выполнял обязанности бортового техника. Он занимался обслуживанием и ремонтом вертолётов, участвовал в боевых вылетах, сопровождении колонн, перевозке раненых и погибших военнослужащих.Через год вернулся из Афганистана и продолжил службу в Саратовском авиационном училище, где работал до выхода на пенсию.За годы службы Иван Шаров был удостоен наград, в том числе медалей «За безупречную службу», «70 лет Вооружённых Сил СССР» и «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».После завершения военной карьеры ветеран продолжал заниматься общественной деятельностью. Он встречался со школьниками и студентами, проводил уроки мужества, участвовал в памятных мероприятиях и встречах, посвящённых военной истории.Представители ветеранской организации выразили соболезнования родным и близким Ивана Шарова.Отпевание было назначено на 17 ноября, в 10:00, в Ильинском храме.



