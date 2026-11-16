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В Мичуринске скончался ветеран войны в Афганистане Иван Шаров
Вчера, 13:49
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16 ноября ушёл из жизни ветеран боевых действий в Афганистане Иван Александрович Шаров. О его смерти сообщили в Мичуринском местном отделении Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций.
Иван Шаров посвятил значительную часть жизни военной службе. В 1972 году он начал службу в авиационных войсках на территории Литвы, затем был переведён в Узбекистан, где остался на сверхсрочную службу в авиационной части.
В 1977 году поступил в Кировское военное авиационное училище. После окончания учёбы служил авиационным техником в Саратовском высшем военном авиационном училище лётчиков.
В 1984 году Иван Шаров добровольно отправился в Афганистан, где выполнял обязанности бортового техника. Он занимался обслуживанием и ремонтом вертолётов, участвовал в боевых вылетах, сопровождении колонн, перевозке раненых и погибших военнослужащих.
Через год вернулся из Афганистана и продолжил службу в Саратовском авиационном училище, где работал до выхода на пенсию.
За годы службы Иван Шаров был удостоен наград, в том числе медалей «За безупречную службу», «70 лет Вооружённых Сил СССР» и «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
После завершения военной карьеры ветеран продолжал заниматься общественной деятельностью. Он встречался со школьниками и студентами, проводил уроки мужества, участвовал в памятных мероприятиях и встречах, посвящённых военной истории.
«Уход нашего товарища — невосполнимая потеря для всех нас. Светлая память об Иване Александровиче навсегда останется в наших сердцах!» — говорится в сообщении Мичуринского отделения Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций.
Представители ветеранской организации выразили соболезнования родным и близким Ивана Шарова.
Отпевание было назначено на 17 ноября, в 10:00, в Ильинском храме.
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