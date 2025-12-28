|
В Мичуринске почтили память участников боевых действий в годовщину ввода войск в Афганистан
Вчера, 13:31
Комментариев: 0
В Мичуринске отметили 46-ю годовщину ввода советских войск в Афганистан. Эта дата остаётся памятной для воинов-интернационалистов, ветеранов локальных конфликтов и всех, кто чтит подвиг земляков и неравнодушен к истории страны.
По традиции у памятника воинам-интернационалистам прошёл торжественный митинг. В мероприятии приняли участие заместитель главы города Михаил Балашов, заместитель председателя горсовета Светлана Алексеева, глава Мичуринского муниципального округа Геннадий Хубулов, председатель правления местного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Игорь Волков, ветераны боевых действий, представители духовенства, молодёжи и военно-патриотических клубов, а также жители города.
Участники митинга вспомнили события прошлых лет и почтили память погибших защитников. Затем состоялась церемония награждения. Благодарственные письма администрации Мичуринска получили Владимир Дудин и Владимир Шохин, администрации Мичуринского муниципального округа — Александр Маркелов и Александр Брыков. Наградами от местного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций были отмечены Александр Бокшанов и Николай Огнев.
После награждения отец Игорь отслужил молебен по погибшим воинам. Память павших почтили минутой молчания и возложили цветы к памятнику воину-интернационалисту.
После торжественной части состоялся поминальный обед. Ветераны вспомнили своих товарищей, погибших в Афганистане, Чечне, Сирии и в зоне специальной военной операции.
Правление Мичуринского местного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций выразило благодарность за помощь в организации мероприятия главе города Максиму Харникову, главе округа Геннадию Хубулову и депутату Государственной Думы Алексею Полякову.
