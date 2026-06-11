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В Мичуринске начали промывать один из крупнейших канализационных коллекторов города
Вчера, 20:04
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В Мичуринске специалисты АО «Тамбовская сетевая компания» приступили к гидродинамической промывке канализационного коллектора на улице Тамбовской. Работы проведут на участке протяжённостью 1,7 километра.
Речь идёт о коллекторе диаметром 500 миллиметров, который обслуживает значительную часть городской системы водоотведения. Для проведения работ привлечена специализированная подрядная организация с необходимой техникой.
Как пояснили в АО «ТСК», необходимость промывки связана с большим количеством засоров. По данным компании, ежедневно коммунальщикам приходится устранять в Мичуринске более десяти подобных аварийных ситуаций.
Основной причиной засоров остаётся попадание в канализацию предметов, не предназначенных для системы водоотведения. Среди них — влажные салфетки, тряпки, средства личной гигиены и другой бытовой мусор.
Дополнительные сложности создаёт высокий износ коммуникаций. В соответствии с концессионным соглашением этот коллектор планируется полностью переложить до 2030 года.
В компании подчёркивают, что проводимые работы не скажутся на качестве предоставления услуг. Водоотведение для жителей осуществляется в штатном режиме и без ограничений.
Специалисты также напоминают, что канализация предназначена исключительно для отвода сточных вод. Попадание посторонних предметов приводит к авариям, увеличивает нагрузку на коммунальные сети и ускоряет их разрушение.
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