Экс-вице-губернатора Тамбовской области будут судить по делу основателя «Русагро» Вадима Мошковича 0 Бывший заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Иванов предстанет перед судом вместе с основателем агрохолдинга «Русагро» Вадимом Мошковичем и бывшим генеральным директором компании Максимом Басовым. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». По данным издания, Генеральная прокуратура

Тамбовскую компанию «Инвестстрой-Тамбов» признали банкротом 0 Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом ООО «Инвестстрой-Тамбов» и открыл в отношении компании процедуру конкурсного производства. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел. Мотивировочная часть судебного решения пока не опубликована. Изначально инициатором

В Мичуринске после майской аварии заменили участок коллектора, обслуживающего более 20 многоквартирных домов 0 АО «Тамбовская сетевая компания» завершило ремонт аварийного участка канализационного коллектора на улице Мира в Мичуринске. Работы проводились совместно с подрядной организацией после обрушения самотечного коллектора диаметром 1000 мм, которое произошло в начале мая. Авария создавала риск

В Тамбовской области рассказали, какие компании предлагают лучшие условия для работников 0 В правительстве Тамбовской области обсудили развитие ЭКГ-рейтинга — системы оценки социально ответственного бизнеса. Как сообщает деловое издание «Вердикт», власти региона планируют активнее использовать этот инструмент при работе с работодателями и соискателями. По данным, озвученным на совещании

Тамбовчанина отправили в СИЗО по делу о незаконном оформлении банковских карт 0 В Тамбовской области задержали местного жителя, которого подозревают в организации схемы по оформлению банковских карт для незаконных финансовых операций. Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. По информации УФСБ России по Тамбовской области, мужчина через

Суд обязал «РКС-Тамбов» выплатить более 46 млн рублей за загрязнение реки Паники 0 Арбитражный суд Тамбовской области взыскал с ООО «РКС-Тамбов» 46,54 млн рублей за загрязнение реки Паники канализационными стоками. Также компании предстоит выплатить почти 700 тыс. рублей государственной пошлины. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт», изучившее материалы дела. По данным

Прокуратура через суд оспаривает субсидию компании из структуры «Ренна-Холдинга» 0 Прокуратура Белгородской области добивается признания недействительным соглашения о предоставлении бюджетной субсидии ООО «Советское», входящему в структуру «Ренна-Холдинга». Как сообщает деловое издание «Вердикт», соответствующий иск уже принят к производству Арбитражным судом Белгородской

КСП нашла нарушения в работе министерства градостроительства Тамбовской области 0 Контрольно-счётная палата Тамбовской области выявила ряд нарушений и недостатков в работе регионального министерства градостроительства и архитектуры. Об этом говорится в материалах проверки годовой бюджетной отчётности за 2025 год, с которыми ознакомилось деловое издание «Вердикт». По данным

В Моршанске после конфликта в кафе погиб мужчина, задержан 20-летний подозреваемый 0 В Моршанске следователи возбудили уголовное дело после гибели 45-летнего мужчины, который получил тяжёлые травмы в ходе конфликта в одном из городских кафе. Об этом сообщили в СУ СК России по Тамбовской области. Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого

В Тамбовской области планируют создать структуру Арбитражного центра при РСПП для бизнеса 0 В Тамбовской области может появиться региональная структура Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей. О перспективах проекта рассказал советник председателя Арбитражного центра при РСПП Пётр Ильичев в интервью деловому изданию «Вердикт». Создание такой структуры

«Газпром межрегионгаз Тамбов» заявил о намерении банкротить Тамбовский хлебозавод 0 ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» намерено обратиться в Арбитражный суд Тамбовской области с заявлением о признании банкротом ОАО «Тамбовский хлебозавод». Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Газоснабжающая организация уже опубликовала соответствующее уведомление о намерении инициировать

Тамбовские мостостроители помогли досрочно завершить ремонт крупного моста в Воронежской области 0 В Воронежской области досрочно завершили капитальный ремонт моста через реку Ведугу на автомобильной дороге Семилуки – Землянск. По сообщению издания «Вердикт», движение по обновлённой переправе официально открыли 5 июня. Подрядчиком работ выступило воронежское ООО «СМУ-90», однако значительную

В Тамбове пассажирка автобуса пострадала после падения потолочной конструкции 0 В Тамбове 27-летняя пассажирка автобуса получила травмы после происшествия в салоне общественного транспорта. Инцидент произошёл утром 7 июня на улице Астраханской. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, около 9:40 в районе дома №188 по улице Астраханской в салоне автобуса «НЕФАЗ» под

В ТОР «Котовск» вложили более 7 млрд рублей и создали свыше 6 тысяч рабочих мест 0 На территории опережающего развития «Котовск» в Тамбовской области продолжается реализация инвестиционных проектов. По состоянию на 31 марта 2026 года статус резидента ТОР имеют десять компаний. Общий объём инвестиций в основной капитал достиг 7,1 млрд рублей. Такие данные были озвучены на

Тамбовскому дорожному подрядчику вернули иск почти на 392 млн рублей к региональному Минградострою 0 Арбитражный суд Тамбовской области вернул ООО «Строй Нэс-Аб» иск к региональному министерству градостроительства и архитектуры на сумму 391,8 млн рублей. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел. Компания пыталась взыскать стоимость работ по государственному контракту,

На ПМЭФ Тамбовская область подписала соглашения на 41 млрд рублей инвестиций 0 Глава Тамбовской области Евгений Первышов подвёл итоги участия региона в Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, в ходе ПМЭФ-2026 было подписано 19 соглашений, из которых 12 связаны с реализацией инвестиционных проектов на общую сумму около 41 млрд рублей. Об итогах форума

Почти каждая третья крупная компания Тамбовской области завершила квартал с убытком 0 Экономика Тамбовской области по итогам первого квартала 2026 года сохранила положительный финансовый результат, однако положение бизнеса стало заметно менее устойчивым. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт» со ссылкой на данные Тамбовстата. Сальдированный финансовый результат крупных и

Драмтеатр в Тамбове капитально отремонтируют за 121 млн рублей 0 В Тамбове определили подрядчика для капитального ремонта здания драматического театра на улице Интернациональной. Работы выполнит ленинградская компания ООО «Проспект-в», которая стала единственным участником конкурса и заключит контракт стоимостью 121,4 млн рублей. Речь идёт об объекте

В Тамбовской области построят завод по переработке зерна и логистический центр Ozon 0 На Петербургском международном экономическом форуме Тамбовская область подписала ещё два инвестиционных соглашения. В регионе планируют построить завод глубокой переработки зерновых и современный логистический комплекс для маркетплейса Ozon. Общий объём инвестиций по двум проектам превысит 11 млрд

«Тамбовбизнесстрой-Бетон» сообщил о погашении налогового долга 0 ООО «Тамбовбизнесстрой-Бетон» погасило основной долг перед налоговым органом и продолжает работу в штатном режиме. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт», ссылаясь на ответ компании на запрос по появившейся в СМИ информации о судебном споре с налоговой службой. Ранее стало известно, что