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В Мичуринске после майской аварии заменили участок коллектора, обслуживающего более 20 многоквартирных домов
Сегодня, 15:50
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АО «Тамбовская сетевая компания» завершило ремонт аварийного участка канализационного коллектора на улице Мира в Мичуринске. Работы проводились совместно с подрядной организацией после обрушения самотечного коллектора диаметром 1000 мм, которое произошло в начале мая.
Авария создавала риск нарушения работы системы водоотведения для значительной части микрорайона. Чтобы не допустить подтопления и подпора канализации в жилых домах, специалисты оперативно установили две перекачивающие станции. Благодаря этому удалось обеспечить стабильную работу системы и избежать серьёзных коммунальных последствий для жителей.
После проведения подготовительных мероприятий рабочие приступили к земляным работам и замене повреждённого участка сети. В общей сложности было переложено 31 метр коллектора.
Как отмечают в компании, выполнение работ осложнялось глубиной залегания коммуникаций — около шести метров. Дополнительные меры безопасности потребовались из-за расположенной рядом детской школы искусств.
В настоящее время ремонт завершён, аварийный участок полностью заменён. Проведённые работы позволили восстановить надёжную работу системы водоотведения и снизить риск возникновения подобных аварий в дальнейшем.
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