Сварщик из Тамбовской области представит регион на всероссийском конкурсе профмастерства
Сегодня, 10:16
В Тамбове подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сварщик». Победителем стал сотрудник ООО «ПромСтройМонтаж» Дмитрий Прокудин.
Конкурс прошёл в рамках национального проекта «Кадры». Участникам предстояло пройти теоретическую часть, собеседование и практические испытания. Эксперты оценивали не только скорость выполнения задания, но и качество сварных соединений, точность работы, соблюдение технологии и требований безопасности.
Теперь Дмитрий Прокудин представит Тамбовскую область на федеральном этапе конкурса, который состоится в сентябре 2026 года в Перми.
ООО «ПромСтройМонтаж», где работает победитель, занимается промышленным строительством, изготовлением металлоконструкций и монтажом технологического оборудования. Недавно предприятие вошло в состав Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области.
Как отмечают организаторы, подобные конкурсы позволяют не только выявить лучших специалистов, но и повысить престиж рабочих профессий, которые остаются востребованными в современной промышленности.
В работе конкурсной комиссии участвовал исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области Денис Тарасов.
Фото: Союз промышленников и предпринимателей Тамбовской области
