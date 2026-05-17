Тамбовская область представила в «Сколково» цифровые решения для госзакупок
Вчера, 18:30
Тамбовская область приняла участие во Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ», который прошёл в инновационном центре «Сколково». Делегацию региона возглавил заместитель руководителя области Николай Федосеенков.
Главной темой форума в этом году стали современные технологии и использование искусственного интеллекта в системе государственных закупок.
На одной из экспертных площадок Николай Федосеенков рассказал о цифровых решениях, которые уже применяются в Тамбовской области. В частности, в регионе используют виртуального помощника для работы с закупочной документацией и нормами законодательства.
Кроме того, в Тамбовской области планируют протестировать систему на базе искусственного интеллекта, которая сможет автоматически проверять закупочные документы и помогать снижать количество ошибок.
Также на форуме представили пилотный проект тамбовской компании по сопровождению полного цикла закупок. По мнению участников мероприятия, цифровизация госзаказа должна сделать систему более прозрачной и удобной как для заказчиков, так и для бизнеса.
