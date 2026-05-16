Тамбовские спасатели отработали тушение пожаров в условиях сильного задымления
Вчера, 10:20
В Тамбовской области завершились соревнования подразделений газодымозащитной службы. Как сообщает сетевое издание «Народная трибуна», участие в них приняли 25 команд спасателей из разных муниципалитетов региона.
Участники отрабатывали действия в условиях, максимально приближенных к реальному пожару: проходили специальные этапы в задымлённой среде, работали при ограниченной видимости и выполняли задания на скорость и слаженность.
Именно в таких условиях сотрудникам МЧС нередко приходится спасать людей и ликвидировать возгорания в реальной жизни.
Победителем соревнований стала команда 15-й пожарной части Бондарского округа. Второе место заняли сотрудники пожарно-спасательной части № 2 города Тамбова, третье — команда пожарной части № 27 Первомайского округа.
Теперь победители представят Тамбовскую область на межрегиональных соревнованиях газодымозащитников Центрального федерального округа, которые летом пройдут в Ивановской области.
