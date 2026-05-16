Более 300 человек заявились на праймериз «Единой России» в Тамбовскую облдуму

Партия «Единая Россия» завершила регистрацию участников предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы в Тамбовскую областную Думу, которые состоятся в сентябре 2026 года. Всего на праймериз заявились более 300 человек. Среди них — 23 действующих депутата областной Думы от «Единой

В Тамбовской области завершились соревнования подразделений газодымозащитной службы. Как сообщает сетевое издание «Народная трибуна», участие в них приняли 25 команд спасателей из разных муниципалитетов региона. Участники отрабатывали действия в условиях, максимально приближенных к реальному

В Тамбовской области сотрудники регионального управления ФСБ задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в государственной измене. По данным ведомства, он через мессенджер WhatsApp вышел на связь с представителем украинских спецслужб и передавал сведения об одном из объектов Министерства

В Тамбове официально представили нового руководителя регионального следственного управления СК России. Им стал полковник юстиции Андрей Степанов, назначенный на должность указом президента России от 4 мая 2026 года. Церемония прошла с участием главы Тамбовской области Евгения Первышова,

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о незаконности отказа Министерства сельского хозяйства Тамбовской области в предоставлении субсидии компании «Добрыня». Спор возник из-за компенсации части затрат на производство и реализацию зерна. Министерство отказало

В Тамбове прошло юбилейное собрание Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области. В этом году объединению исполнилось 30 лет. На встрече представители бизнеса, власти и промышленных предприятий обсудили развитие экономики региона и проблемы, с которыми сталкиваются предприятия. В

Ленинский районный суд Тамбова признал законным предупреждение, вынесенное чиновнику городской администрации после проверки Тамбовского УФАС. Как сообщили в антимонопольной службе, администрация вовремя не провела открытый конкурс по выбору управляющей компании для одного из многоквартирных домов.

Уваровский районный суд вынес приговор бывшему генеральному директору ООО «ДСУ-4» Вирабу Казаряну. Его признали виновным в мошенничестве при исполнении муниципального контракта на ремонт дороги в Тамбовской области. По данным прокуратуры, в 2022 году при ремонте участка трассы «Тамбов – Пенза –

В Знаменском, Рассказовском и Бондарском округах Тамбовской области обнаружили новые объекты археологического наследия. Речь идёт о древних курганных могильниках, найденных в ходе археологической экспедиции под руководством ведущего археолога Николая Моисеева. Как сообщили в Центре по сохранению

Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом Екатерину Левочкину — бывшего заместителя председателя правления московского «Джаст банка». С иском в суд обращалось Агентство по страхованию вкладов (АСВ). В отношении Левочкиной введена процедура реализации имущества. По данным АСВ, её долг

В Мичуринске в музейной комнате «Боевой славы» прошла встреча воспитанников военно-патриотического клуба «Ратибор» с ветеранами боевых действий и участниками специальной военной операции. Гостями мероприятия стали представители Тамбовской региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов

ПАО «Россети Центр» обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к ОАО «РЖД» на сумму более 352 млн рублей. Информация появилась в картотеке арбитражных дел. Заявление поступило в суд 8 мая. Пока оно ещё не принято к производству, а подробности претензий официально не раскрываются.

В Тамбове на улице Фабричной вновь появились провалы дорожного полотна. Сейчас два опасных участка временно огорожены сигнальными лентами и дорожными конусами. Как сообщили в «РКС-Тамбов» корреспонденту «ПроТамбова», на месте уже смонтирован колодец для перекачивающей станции. В дальнейшем

2-й Западный окружной военный суд приговорил жителя Тамбова Алексея Милосердова к 22 годам лишения свободы по делу о государственной измене и подготовке терактов. Об этом сообщили в ФСБ России. По данным следствия, мужчина был завербован украинскими спецслужбами через Telegram и готовил подрыв

В Тамбове возбуждено уголовное дело в отношении директора управляющей компании «Основа» Дмитрия Ефимова. Об этом сообщает «ПроТамбов» со ссылкой на источник, близкий к следствию. Поводом для разбирательства стали жалобы жителей дома №13 по улице Бориса Васильева. Люди неоднократно сообщали о

15 мая в Учебном театре ТГУ имени Г.Р. Державина состоится ежегодное собрание Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области. В этом году мероприятие пройдёт в юбилейный для организации год — Союзу исполняется 30 лет. В собрании планируют принять участие представители региональной

Власти Тамбовской области завершают юридическое оформление передачи детского лагеря «Юность» в собственность Тамбова. Ранее соответствующее решение приняла госкорпорация «Ростех». Об этом на еженедельной планёрке в региональном правительстве сообщила министр образования и науки области Татьяна

Бывший генеральный директор строительной компании «Рони» Роман Шамоян признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилого комплекса на улице Коммунальной в Тамбове. Суд установил, что из более чем 200 млн рублей, привлечённых у дольщиков, было похищено свыше 85 млн

В Мичуринске в День Победы ветераны боевых действий, представители власти, силовых структур и жители города приняли участие в памятных мероприятиях, посвящённых 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На площадь Славы пришли сотни жителей Мичуринска и Мичуринского округа. В церемонии

В Мичуринске ветераны Афганистана провели урок мужества для учащихся школы № 9 0 В Мичуринске ветераны боевых действий встретились с учениками школы № 9 и провели для них урок мужества в музейной комнате «Боевой Славы». Мероприятие организовало местное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций при информационной поддержке регионального