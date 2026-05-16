Более 300 человек заявились на праймериз «Единой России» в Тамбовскую облдуму

Партия «Единая Россия» завершила регистрацию участников предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы в Тамбовскую областную Думу, которые состоятся в сентябре 2026 года.

Всего на праймериз заявились более 300 человек. Среди них — 23 действующих депутата областной Думы от «Единой России», включая Константина Августюкова, Сергея Алешкина, Михаила Краснянского, Павла Моисеева, Олега Ямщикова и других.

При этом ряд действующих депутатов участвовать в предварительном голосовании не будут. В их числе — председатель областной Думы Евгений Матушкин, а также Вадим Бабушкин, Сергей Булах, Андрей Бурмин, Светлана Коростелёва, Алексей Кузнецов, Ирина Курбатова, Сергей Хаустов и другие.

Как отмечается, причины отказа от участия разные: часть депутатов завершает политическую карьеру, некоторые планируют участвовать в других выборах, а в отношении отдельных политиков ранее появлялась информация о расследованиях и внутрипартийных конфликтах.

Так, Сергей Хаустов намерен участвовать в предварительном голосовании по выборам в Государственную Думу.

Само электронное голосование пройдёт с 25 по 31 мая. Зарегистрироваться для участия в качестве избирателя жители региона смогут до 29 мая.
Тамбовские спасатели отработали тушение пожаров в условиях сильного задымления

Вчера, 10:20
В Тамбовской области завершились соревнования подразделений газодымозащитной службы. Как сообщает сетевое издание «Народная трибуна», участие в них приняли 25 команд спасателей из разных муниципалитетов региона. Участники отрабатывали действия в условиях, максимально приближенных к реальному

В Тамбовской области задержали мужчину по подозрению в госизмене

16 мая 2026
В Тамбовской области сотрудники регионального управления ФСБ задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в государственной измене. По данным ведомства, он через мессенджер WhatsApp вышел на связь с представителем украинских спецслужб и передавал сведения об одном из объектов Министерства

В Тамбовской области представили нового руководителя Следственного комитета

16 мая 2026
В Тамбове официально представили нового руководителя регионального следственного управления СК России. Им стал полковник юстиции Андрей Степанов, назначенный на должность указом президента России от 4 мая 2026 года. Церемония прошла с участием главы Тамбовской области Евгения Первышова,

Суд признал незаконным отказ тамбовского Минсельхоза в субсидии агропредприятию

15 мая 2026
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о незаконности отказа Министерства сельского хозяйства Тамбовской области в предоставлении субсидии компании «Добрыня». Спор возник из-за компенсации части затрат на производство и реализацию зерна. Министерство отказало

В Тамбове на юбилейном собрании промышленников обсудили кадры, инвестиции и развитие экономики

15 мая 2026
В Тамбове прошло юбилейное собрание Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области. В этом году объединению исполнилось 30 лет. На встрече представители бизнеса, власти и промышленных предприятий обсудили развитие экономики региона и проблемы, с которыми сталкиваются предприятия. В

Суд поддержал УФАС в споре с администрацией Тамбова из-за конкурса управляющих компаний

15 мая 2026
Ленинский районный суд Тамбова признал законным предупреждение, вынесенное чиновнику городской администрации после проверки Тамбовского УФАС. Как сообщили в антимонопольной службе, администрация вовремя не провела открытый конкурс по выбору управляющей компании для одного из многоквартирных домов.

Экс-руководителя тамбовской дорожной компании осудили за хищение при ремонте дороги

15 мая 2026
Уваровский районный суд вынес приговор бывшему генеральному директору ООО «ДСУ-4» Вирабу Казаряну. Его признали виновным в мошенничестве при исполнении муниципального контракта на ремонт дороги в Тамбовской области. По данным прокуратуры, в 2022 году при ремонте участка трассы «Тамбов – Пенза –

В Тамбовской области археологи обнаружили новые древние курганы

14 мая 2026
В Знаменском, Рассказовском и Бондарском округах Тамбовской области обнаружили новые объекты археологического наследия. Речь идёт о древних курганных могильниках, найденных в ходе археологической экспедиции под руководством ведущего археолога Николая Моисеева. Как сообщили в Центре по сохранению

Тамбовский арбитраж признал банкротом бывшего топ-менеджера «Джаст банка»

14 мая 2026
Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом Екатерину Левочкину — бывшего заместителя председателя правления московского «Джаст банка». С иском в суд обращалось Агентство по страхованию вкладов (АСВ). В отношении Левочкиной введена процедура реализации имущества. По данным АСВ, её долг

«Героями движет любовь к Родине»: в Мичуринске ветераны Афганистана и СВО встретились с воспитанниками клуба «Ратибор»

14 мая 2026
В Мичуринске в музейной комнате «Боевой славы» прошла встреча воспитанников военно-патриотического клуба «Ратибор» с ветеранами боевых действий и участниками специальной военной операции. Гостями мероприятия стали представители Тамбовской региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов

«Россети Центр» подали многомиллионный иск к РЖД в тамбовский арбитраж

14 мая 2026
ПАО «Россети Центр» обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к ОАО «РЖД» на сумму более 352 млн рублей. Информация появилась в картотеке арбитражных дел. Заявление поступило в суд 8 мая. Пока оно ещё не принято к производству, а подробности претензий официально не раскрываются.

На улице Фабричной в Тамбове вновь провалилась дорога

13 мая 2026
В Тамбове на улице Фабричной вновь появились провалы дорожного полотна. Сейчас два опасных участка временно огорожены сигнальными лентами и дорожными конусами. Как сообщили в «РКС-Тамбов» корреспонденту «ПроТамбова», на месте уже смонтирован колодец для перекачивающей станции. В дальнейшем

Жителя Тамбова осудили на 22 года за подготовку терактов против судов

13 мая 2026
2-й Западный окружной военный суд приговорил жителя Тамбова Алексея Милосердова к 22 годам лишения свободы по делу о государственной измене и подготовке терактов. Об этом сообщили в ФСБ России. По данным следствия, мужчина был завербован украинскими спецслужбами через Telegram и готовил подрыв

В Тамбове директора управляющей компании заподозрили в мошенничестве

13 мая 2026
В Тамбове возбуждено уголовное дело в отношении директора управляющей компании «Основа» Дмитрия Ефимова. Об этом сообщает «ПроТамбов» со ссылкой на источник, близкий к следствию. Поводом для разбирательства стали жалобы жителей дома №13 по улице Бориса Васильева. Люди неоднократно сообщали о

В Тамбове пройдёт ежегодное собрание Союза промышленников и предпринимателей

13 мая 2026
15 мая в Учебном театре ТГУ имени Г.Р. Державина состоится ежегодное собрание Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области. В этом году мероприятие пройдёт в юбилейный для организации год — Союзу исполняется 30 лет. В собрании планируют принять участие представители региональной

Тамбовская область завершает передачу лагеря «Юность» в собственность города

12 мая 2026
Власти Тамбовской области завершают юридическое оформление передачи детского лагеря «Юность» в собственность Тамбова. Ранее соответствующее решение приняла госкорпорация «Ростех». Об этом на еженедельной планёрке в региональном правительстве сообщила министр образования и науки области Татьяна

В Тамбове экс-главу стройкомпании «Рони» признали виновным в хищении 85 млн рублей дольщиков

12 мая 2026
Бывший генеральный директор строительной компании «Рони» Роман Шамоян признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилого комплекса на улице Коммунальной в Тамбове. Суд установил, что из более чем 200 млн рублей, привлечённых у дольщиков, было похищено свыше 85 млн

В Мичуринске ветераны боевых действий почтили память героев Великой Отечественной войны

12 мая 2026
В Мичуринске в День Победы ветераны боевых действий, представители власти, силовых структур и жители города приняли участие в памятных мероприятиях, посвящённых 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На площадь Славы пришли сотни жителей Мичуринска и Мичуринского округа. В церемонии

В Мичуринске ветераны Афганистана провели урок мужества для учащихся школы № 9

12 мая 2026
В Мичуринске ветераны боевых действий встретились с учениками школы № 9 и провели для них урок мужества в музейной комнате «Боевой Славы». Мероприятие организовало местное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций при информационной поддержке регионального

Тамбовский арбитраж принял заявление о банкротстве швейной фабрики «Феникс»

11 мая 2026
Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству заявление Федеральной налоговой службы о признании банкротом ООО «Швейная фабрика Феникс». Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел. Как сообщает деловое издание «Вердикт», сумма задолженности предприятия превышает 15 млн
