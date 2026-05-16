Более 300 человек заявились на праймериз «Единой России» в Тамбовскую облдуму
Вчера, 20:08
Партия «Единая Россия» завершила регистрацию участников предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы в Тамбовскую областную Думу, которые состоятся в сентябре 2026 года.
Всего на праймериз заявились более 300 человек. Среди них — 23 действующих депутата областной Думы от «Единой России», включая Константина Августюкова, Сергея Алешкина, Михаила Краснянского, Павла Моисеева, Олега Ямщикова и других.
При этом ряд действующих депутатов участвовать в предварительном голосовании не будут. В их числе — председатель областной Думы Евгений Матушкин, а также Вадим Бабушкин, Сергей Булах, Андрей Бурмин, Светлана Коростелёва, Алексей Кузнецов, Ирина Курбатова, Сергей Хаустов и другие.
Как отмечается, причины отказа от участия разные: часть депутатов завершает политическую карьеру, некоторые планируют участвовать в других выборах, а в отношении отдельных политиков ранее появлялась информация о расследованиях и внутрипартийных конфликтах.
Так, Сергей Хаустов намерен участвовать в предварительном голосовании по выборам в Государственную Думу.
Само электронное голосование пройдёт с 25 по 31 мая. Зарегистрироваться для участия в качестве избирателя жители региона смогут до 29 мая.
