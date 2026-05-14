Экс-руководителя тамбовской дорожной компании осудили за хищение при ремонте дороги
Уваровский районный суд вынес приговор бывшему генеральному директору ООО «ДСУ-4» Вирабу Казаряну. Его признали виновным в мошенничестве при исполнении муниципального контракта на ремонт дороги в Тамбовской области.
По данным прокуратуры, в 2022 году при ремонте участка трассы «Тамбов – Пенза – Инжавино – Уварово – Нижний Шибряй – Верхний Шибряй – Ольшанка» в отчетные документы были внесены недостоверные сведения об объемах выполненных работ. Ущерб бюджету превысил 2,5 млн рублей.
Уголовное дело расследовалось по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В ходе разбирательства подсудимый полностью возместил причиненный ущерб.
Суд назначил Вирабу Казаряну 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
