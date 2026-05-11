В Тамбове экс-главу стройкомпании «Рони» признали виновным в хищении 85 млн рублей дольщиков



Речь идёт о строительстве жилого и офисного зданий, которое велось в 2014–2017 годах. По данным суда, средства участников долевого строительства использовались не по назначению. При этом сам Роман Шамоян вину не признал.



Суд квалифицировал действия бывшего руководителя по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. Ему назначено четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Приговор пока не вступил в законную силу.



Дело связано с банкротством застройщика ООО «Элитстрой». Как ранее установил арбитражный суд, из 208,3 млн рублей, привлечённых по договорам долевого участия, непосредственно на счета «Элитстроя» поступило только 16 млн рублей. Основной поток средств — около 205 млн рублей — оказался у подрядной компании «Рони».



Согласно материалам строительной экспертизы и уголовных дел, из 202,3 млн рублей, полученных «Рони», на реальные строительные работы направили лишь 116,8 млн рублей. Остальные 85,5 млн рублей, как установил суд, были выведены и не использовались по целевому назначению.



Ранее с ООО «Рони» уже взыскали 114,8 млн рублей неосновательного обогащения — это разница между перечисленными средствами и фактической стоимостью выполненных работ.



Кроме того, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в апреле 2026 года подтвердил привлечение к субсидиарной ответственности по долгам «Элитстроя» Романа Шамояна и бенефициара компании Геннадия Берстенева.



Сам Берстенев ранее также был осуждён по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. В августе 2025 года Ленинский районный суд Тамбова назначил ему 1,5 года лишения свободы условно.



