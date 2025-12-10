|
С Джамала Шамояна взыскали более 233 млн рублей по долгам «Центржилстроя»
Вчера, 17:19
Арбитражный суд Тамбовской области привлёк известного в регионе предпринимателя Джамала Шамояна к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве ООО «Центржилстрой». По заявлению конкурсного управляющего Василия Зорова с него взыскано более 233 млн рублей убытков. Эти средства, как установил суд, сформировались в ходе деятельности компании-застройщика, процедура банкротства которой длится уже около восьми с половиной лет.
ООО «Центржилстрой» работает в Тамбове с 2005 года. В материалах дела указано, что фактическим руководителем общества был Джамал Шамоян, известный в регионе бизнесмен и глава курдской диаспоры.
В 2014-2016 годах «Центржилстрой» привлекал деньги дольщиков для строительства многоквартирных домов на улицах Интернациональной и Киквидзе. Всего участники долевого строительства перечислили почти 501 млн рублей. Из этой суммы около 268 млн рублей ушли непосредственно на стройку. Оставшиеся примерно 233 млн рублей, как следует из судебных документов, Шамоян расходовал «по своему усмотрению».
Оба дома так и не были доведены до ввода в эксплуатацию, став долгостроями. Для решения проблем обманутых дольщиков по этим объектам впоследствии потребовалось подключение государственных механизмов поддержки.
Сам застройщик в декабре 2019 года признан банкротом. Джамал Шамоян с июля 2018 года находится в розыске.
