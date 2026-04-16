В Тамбове установят новый памятник Державину к юбилейной дате
Вчера, 14:02
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове на следующей неделе планируют установить полноразмерный памятник государственному деятелю и поэту Гавриилу Державину. Об этом сообщили городские власти.
Скульптуру разместят на улице Державинской — напротив краеведческого музея. Сейчас на месте завершаются работы по подготовке основания под постамент. Автором памятника стал московский скульптор Александр Степаненко. Проект реализуется по инициативе министра юстиции России Константина Чуйченко.
Ранее на этом участке находился бюст Державина, созданный тамбовским скульптором Константином Малофеевым и установленный ещё в 1994 году. Его демонтировали и планируют перенести к одному из корпусов ТГУ имени Державина.
Одновременно с установкой памятника благоустраивают прилегающую территорию. На улице устраняют дефекты покрытия, вместо клумбы обустраивают площадку под постамент. В ближайшее время здесь появятся новые скамейки и урны, обновят газон, а здание краеведческого музея оснастят декоративной подсветкой.
Кроме того, специалисты обследовали зелёные насаждения на участке. По итогам проверки 12 елей признаны аварийными — их заменят на 24 новых крупномерных дерева.
Установка памятника приурочена к 240-летию прибытия Гавриила Державина в Тамбов, где он возглавлял наместничество. В истории города он известен как реформатор и просветитель: при нём в регионе появились театр, типография, народные училища и первая в России провинциальная газета.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.