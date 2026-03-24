Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Огорошенный судьбою, ты все ж не отчаивайся!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Мичуринске ветераны боевых действий провели «урок мужества» для школьников

Вчера, 17:05
Комментариев: 0
Версия для печати
В Мичуринске ветераны боевых действий провели «урок мужества» для школьниковВ Мичуринске продолжается военно-патриотическая работа с молодежью. Очередная встреча прошла в комнате «Боевой Славы», где ветераны боевых действий пообщались с учащимися 8 и 9 классов школы № 17.

Перед школьниками выступили ветеран войны в Афганистане Иван Шаров и ветеран боевых действий в Чечне, кавалер ордена Мужества Сергей Пальчик.

Иван Шаров рассказал о своей службе, которая началась ещё в 1970-х годах. Он прошёл путь от срочной службы в военно-воздушных войсках до участия в боевых действиях в Афганистане в качестве бортового техника. Ветеран поделился воспоминаниями о выполнении боевых задач, включая сопровождение колонн, эвакуацию раненых и участие в операциях.

Сергей Пальчик рассказал о событиях первой чеченской кампании, в которой он участвовал в 1995 году. Его подразделение выполняло задачи в приграничных районах Дагестана и Чечни. За проявленное мужество он был награждён орденом Мужества. В ходе одного из боёв Пальчик получил тяжёлое ранение и долго проходил восстановление.

Особое внимание в беседе уделили современным событиям. Ветераны обсудили со школьниками специальную военную операцию, отметив важность поддержки военнослужащих. Сергей Пальчик рассказал о своей деятельности по сбору и отправке гуманитарной помощи с 2022 года и подчеркнул, что письма и поддержка от граждан, в том числе от детей, имеют большое значение для бойцов.

После встречи школьники ознакомились с экспонатами музея и продемонстрировали навыки сборки и разборки автомата Калашникова.

Педагоги поблагодарили гостей за содержательную беседу и выразили готовность продолжать подобные встречи. Отмечается, что проведение таких мероприятий стало возможным при поддержке городских и региональных властей, а также депутатского корпуса, в частности, главы г. Мичуринска М.В. Харникова, главы Мичуринского МО Г.Д. Хубулова и депутата Государственной Думы А.А. Полякова.
Рейтинг статьи:
  
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Тамбове предпринимателя осудили за мошенничество при выполнении госконтракта

Вчера, 20:08
0
Ленинский районный суд Тамбова вынес приговор местному предпринимателю, признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере и незаконных валютных операциях. Как сообщили в прокуратуре региона, мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с таким же испытательным

На улице Мичуринской в Тамбове появится новая многоэтажка с двором и парковкой

Вчера, 19:07
0
В Тамбове продолжается застройка улицы Мичуринской. Здесь планируют возвести ещё один современный жилой дом — 17-этажное здание со встроенными коммерческими помещениями. Дом появится по адресу Мичуринская, 17. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в нём разместятся 135

Из Мичуринска отправили очередную партию гуманитарной помощи бойцам в зоне СВО

Вчера, 18:06
0
Жители Мичуринска продолжают оказывать поддержку военнослужащим. Очередная партия гуманитарной помощи была направлена в зону проведения специальной военной операции при участии представителей ветеранского сообщества, волонтёров и городской администрации. В сборе и отправке груза приняли участие

Экс-губернатору Тамбовской области Максиму Егорову продлили арест

24 марта 2026
0
Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему главе Тамбовской области Максиму Егорову. Под арестом остаётся и его личный водитель Александр Соломатин, которого следствие считает посредником при передаче взятки. Максим Егоров был задержан в июле 2025 года. Его обвиняют

Екатерина Иванова официально назначена ректором Мичуринского аграрного университета

24 марта 2026
0
Екатерина Иванова избавилась от приставки «и.о.» и официально возглавила Мичуринский государственный аграрный университет. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. О назначении сообщил заместитель главы Тамбовской области Николай Федосеенков в

В Тамбове пройдёт день бесплатной юридической помощи для жителей региона

24 марта 2026
0
26 марта в Тамбове состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи. Жители области смогут получить консультации специалистов с 10:00 до 17:00 в отделе правовой информации областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина на улице Интернациональной. Акцию организует региональное

В Тамбове после жалоб жильцов и проверки прокуратуры обязали устранить затопление канализации

24 марта 2026
0
В Тамбове прокуратура через суд добилась устранения серьёзных проблем с канализацией в одном из многоквартирных домов в Совхозном переулке. Поводом для проверки стало обращение местной жительницы с инвалидностью II группы. Она сообщила о затоплении подвала и дворовой канализации сточными водами.

В Тамбовской области изменят правила назначения детских пособий

23 марта 2026
0
В Тамбовской области могут изменить порядок выплаты ежемесячного пособия на детей. Соответствующий законопроект внес в областную Думу глава региона Евгений Первышов. Главное нововведение касается многодетных семей. Если доход семьи немного превышает прожиточный минимум (не более чем на 10%),

В Тамбовской области запретили снимать и публиковать данные о военных и опасных объектах

23 марта 2026
0
В Тамбовской области ввели новые ограничения на фото- и видеосъёмку. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Первышов. Теперь запрещено снимать и распространять в интернете и СМИ информацию о ряде объектов. В их числе — предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты

В Тамбовской области появятся «белые банкоматы» без привязки к банкам

23 марта 2026
0
В Тамбовской области начали внедрять новую сеть банкоматов, которые не будут принадлежать конкретным банкам. Проект реализует «Росинкас» — структура Банка России. Такие устройства называют «белыми банкоматами». Они будут работать как единая сеть, к которой смогут подключаться разные банки. При

Суд взыскал почти 28 млн рублей с Токарёвской птицефабрики за поставку сои

23 марта 2026
0
Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск ООО «Агросоякомплект» (Московская область) к ОАО «Токарёвская птицефабрика» о взыскании задолженности по договору поставки. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Как установлено в суде, в июле 2025 года истец поставил предприятию 1000 тонн

На 75-м году жизни умер тамбовский журналист Валерий Кролик

22 марта 2026
0
21 марта 2026 года не стало тамбовского журналиста Валерия Вадимовича Кролика, сообщает "Тамбовская жизнь". Ему было 74 года. С газетным делом была связана практически вся его профессиональная жизнь. В разные годы он работал корреспондентом «Тамбовской правды», затем пришёл в газету «Город на

В Тамбове после нового загрязнения Цны хотят наказать должностное лицо «РКС-Тамбов»

21 марта 2026
0
Прокуратура Ленинского района Тамбова начала добиваться наказания для представителя ООО «РКС-Тамбов» после нового эпизода со сбросом сточных вод в реку Цну. По данным ведомства, в ходе проверки в воде обнаружили превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Надзорный орган

В Тамбовской области обсудили поставки техники «Ростсельмаш» со скидками

20 марта 2026
0
В Уваровском округе после областного семинара по подготовке к весенним полевым работам прошла рабочая встреча аграриев с представителями дилерского центра АО «Октябрьское» и завода «Ростсельмаш». Разговор был посвящён условиям обновления сельхозтехники в Тамбовской области. Участники обсудили

В Моршанске женщина пострадала при обрушении навеса на рынке

19 марта 2026
0
В Моршанске на рынке по улице Интернациональной 19 марта произошло обрушение навеса. В результате пострадала 59-летняя местная жительница, её доставили в медицинское учреждение. На место происшествия выезжала заместитель прокурора города Надежда Ускова. По факту случившегося прокуратура

За взятки при распределении мест на ярмарках экс-чиновница администрации Моршанска получила 7 лет колонии

19 марта 2026
0
Моршанский районный суд вынес приговор бывшей сотруднице администрации города по делу о коррупции при организации ярмарочной торговли. Её признали виновной в получении взяток за предоставление более выгодных мест для торговли и назначили 7 лет 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима. Как

В Мичуринске экс-директор турфирмы получила 6 лет за обман клиентов на 10 млн рублей

18 марта 2026
0
Мичуринский городской суд вынес приговор бывшему директору ООО «Глобус Трэвел», признанной виновной в мошенничестве при продаже туристических путёвок. По данным прокуратуры, от её действий пострадали 66 человек, а общий ущерб превысил 10 млн рублей. Как установило следствие, с 2020 по 2022 год

«Тамбовский хлебозавод» прекратил деятельность

18 марта 2026
0
«Тамбовский хлебозавод» на Лермонтовской прекратил работу. Об этом, со ссылкой на отдел продаж предприятия, сообщило деловое издание «Вердикт». По словам сотрудников, накануне у завода был последний рабочий день, после чего печи остановили. Телефоны приёмной не отвечают, а на сайте предприятия

Ленинский райсуд в Тамбове отремонтируют за 40 млн рублей

17 марта 2026
0
Управление судебного департамента в Тамбовской области объявило открытый конкурс на капитальный ремонт фасада здания Ленинского районного суда. Начальная цена контракта составляет 40,4 млн рублей, следует из данных портала госзакупок. Подвести итоги торгов планируют 2 апреля. Работы рассчитаны на
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, выборы тамбов, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, Ленинград, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, скутер, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги