В Мичуринске ветераны боевых действий провели «урок мужества» для школьников



Перед школьниками выступили ветеран войны в Афганистане Иван Шаров и ветеран боевых действий в Чечне, кавалер ордена Мужества Сергей Пальчик.



Иван Шаров рассказал о своей службе, которая началась ещё в 1970-х годах. Он прошёл путь от срочной службы в военно-воздушных войсках до участия в боевых действиях в Афганистане в качестве бортового техника. Ветеран поделился воспоминаниями о выполнении боевых задач, включая сопровождение колонн, эвакуацию раненых и участие в операциях.



Сергей Пальчик рассказал о событиях первой чеченской кампании, в которой он участвовал в 1995 году. Его подразделение выполняло задачи в приграничных районах Дагестана и Чечни. За проявленное мужество он был награждён орденом Мужества. В ходе одного из боёв Пальчик получил тяжёлое ранение и долго проходил восстановление.









Особое внимание в беседе уделили современным событиям. Ветераны обсудили со школьниками специальную военную операцию, отметив важность поддержки военнослужащих. Сергей Пальчик рассказал о своей деятельности по сбору и отправке гуманитарной помощи с 2022 года и подчеркнул, что письма и поддержка от граждан, в том числе от детей, имеют большое значение для бойцов.



После встречи школьники ознакомились с экспонатами музея и продемонстрировали навыки сборки и разборки автомата Калашникова.







