Связь времён: ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников в Мичуринске Комментариев: 0



Юрий Николаевич Бабичев — человек с особой судьбой. Родившись в семье военнослужащих в самый день окончания Великой Отечественной войны — 9 мая 1945 года, он с юности пошёл по военному пути. После срочной службы стал слушателем военно-медицинского факультета при Саратовском медицинском институте, а в 1983 году был направлен в Афганистан, где служил начальником медицинского пункта 285 танкового полка 108 мотострелковой дивизии. За мужество и самоотверженность, проявленные в ходе боевых действий, он был награждён орденом Красной Звезды.



Андрей Фёдорович Пугачёв был призван в армию в 1987 году и спустя всего несколько месяцев оказался в Афганистане. Начав службу водителем в мото-маневренной группе, позже стал гранатомётчиком. Его боевые будни включали сопровождение колонн, рейды, операции по задержанию караванов с наркотиками. За время службы он дважды получил ранения, а домой вернулся поздним вечером 15 февраля 1989 года — в день завершения вывода советских войск из Афганистана.



На встрече с детьми ветераны не только поделились воспоминаниями о своей службе, но и поговорили о Родине, долге, настоящем времени. Они посоветовали школьникам беречь здоровье, уважать старших, стремиться к знаниям и заниматься спортом. Ребята задавали вопросы, интересовались бытом солдат, вооружением, жизнью на службе. После беседы ветераны провели экскурсию по музейной комнате, рассказали об экспонатах, показали, как разбирается и собирается автомат Калашникова.



Классный руководитель Е.А. Завьялова поблагодарила гостей за живой и насыщенный рассказ, поздравила их с наступающими майскими праздниками и пригласила вновь прийти в школу.



Эта встреча стала возможной благодаря поддержке главы Мичуринского МО Г.Д. Хубулова, главы города М.В. Харникова и депутата Госдумы А.А. Полякова. Такие уроки памяти — это не просто беседы, а важная часть воспитания патриотизма у молодого поколения. В преддверии Дня Победы в комнате «Боевой Славы» прошла трогательная и важная встреча поколений — ветераны боевых действий в Афганистане встретились с учащимися 4 класса Кочетовской средней школы. Урок мужества провели подполковник, кавалер ордена Красной Звезды Юрий Николаевич Бабичев и Андрей Фёдорович Пугачёв.Юрий Николаевич Бабичев — человек с особой судьбой. Родившись в семье военнослужащих в самый день окончания Великой Отечественной войны — 9 мая 1945 года, он с юности пошёл по военному пути. После срочной службы стал слушателем военно-медицинского факультета при Саратовском медицинском институте, а в 1983 году был направлен в Афганистан, где служил начальником медицинского пункта 285 танкового полка 108 мотострелковой дивизии. За мужество и самоотверженность, проявленные в ходе боевых действий, он был награждён орденом Красной Звезды.Андрей Фёдорович Пугачёв был призван в армию в 1987 году и спустя всего несколько месяцев оказался в Афганистане. Начав службу водителем в мото-маневренной группе, позже стал гранатомётчиком. Его боевые будни включали сопровождение колонн, рейды, операции по задержанию караванов с наркотиками. За время службы он дважды получил ранения, а домой вернулся поздним вечером 15 февраля 1989 года — в день завершения вывода советских войск из Афганистана.На встрече с детьми ветераны не только поделились воспоминаниями о своей службе, но и поговорили о Родине, долге, настоящем времени. Они посоветовали школьникам беречь здоровье, уважать старших, стремиться к знаниям и заниматься спортом. Ребята задавали вопросы, интересовались бытом солдат, вооружением, жизнью на службе. После беседы ветераны провели экскурсию по музейной комнате, рассказали об экспонатах, показали, как разбирается и собирается автомат Калашникова.Классный руководитель Е.А. Завьялова поблагодарила гостей за живой и насыщенный рассказ, поздравила их с наступающими майскими праздниками и пригласила вновь прийти в школу.Эта встреча стала возможной благодаря поддержке главы Мичуринского МО Г.Д. Хубулова, главы города М.В. Харникова и депутата Госдумы А.А. Полякова. Такие уроки памяти — это не просто беседы, а важная часть воспитания патриотизма у молодого поколения.



