Суд обязал «РКС-Тамбов» принять десять объектов коммунальной инфраструктуры, включая канализацию в Покрово-Пригородном Комментариев: 0



Спор возник в рамках концессионного соглашения, заключённого между администрацией Тамбова и «РКС-Тамбов» 8 апреля 2021 года. Оно предусматривает передачу коммунальных объектов концессионеру для эксплуатации и развития инфраструктуры.



24 февраля 2026 года городская администрация направила компании акт приёма-передачи десяти объектов, поставленных на кадастровый учёт. Поскольку концессионер документ не подписал, муниципалитет обратился в арбитражный суд.



28 июля Арбитражный суд Тамбовской области частично удовлетворил требования администрации и обязал «РКС-Тамбов» подписать передаточный акт в течение десяти рабочих дней после вступления решения в законную силу.



В перечень вошли объекты коммунальной инфраструктуры на улицах Советской, Новодорожной, Новолагерной и Базарной, в Бастионном проезде, а также в Покрово-Пригородном.



Основные возражения компании касались канализационной сети протяжённостью 1 243 метра, расположенной между переулком Школьным и улицами Ломоносова и Пионерской в Покрово-Пригородном.



В апелляционной жалобе «РКС-Тамбов» настаивало, что этот участок технологически не связан с централизованной системой водоотведения Тамбова. По мнению представителей компании, подключение сети к городской канализации невозможно из-за значительной удалённости действующих коммуникаций.



Апелляционный суд отклонил эти доводы, поскольку концессионер не представил достаточных документальных доказательств невозможности подключения.



Свою жалобу подала и администрация Тамбова. Муниципалитет добивался передачи дополнительного объекта — насосного оборудования, расположенного в подвале дома № 57 на улице Полынковской.



Однако в этой части апелляционная инстанция также согласилась с первоначальным решением. Суд указал, что требование о передаче оборудования заявлено преждевременно: администрация не подтвердила вступление во владение этим имуществом, а вступившего в законную силу судебного акта о признании его бесхозяйным не имеется.



Обе апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения. Решение об обязанности «РКС-Тамбов» подписать акт приёма-передачи десяти объектов коммунальной инфраструктуры сохранило силу.



ООО «РКС-Тамбов» входит в группу «Российские коммунальные системы» и эксплуатирует городские сети водоснабжения и водоотведения по концессионному соглашению с администрацией Тамбова, заключённому в апреле 2021 года. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение, обязывающее ООО «РКС-Тамбов» принять десять объектов водоснабжения и водоотведения, ранее выявленных как бесхозяйные. Коммунальный оператор пытался исключить из перечня канализационную сеть протяжённостью 1,2 км в Покрово-Пригородном, утверждая, что она не связана с централизованной канализацией Тамбова. Однако суд счёл эти доводы недоказанными. Об этом сообщает «Блокнот Тамбов».Спор возник в рамках концессионного соглашения, заключённого между администрацией Тамбова и «РКС-Тамбов» 8 апреля 2021 года. Оно предусматривает передачу коммунальных объектов концессионеру для эксплуатации и развития инфраструктуры.24 февраля 2026 года городская администрация направила компании акт приёма-передачи десяти объектов, поставленных на кадастровый учёт. Поскольку концессионер документ не подписал, муниципалитет обратился в арбитражный суд.28 июля Арбитражный суд Тамбовской области частично удовлетворил требования администрации и обязал «РКС-Тамбов» подписать передаточный акт в течение десяти рабочих дней после вступления решения в законную силу.В перечень вошли объекты коммунальной инфраструктуры на улицах Советской, Новодорожной, Новолагерной и Базарной, в Бастионном проезде, а также в Покрово-Пригородном.Основные возражения компании касались канализационной сети протяжённостью 1 243 метра, расположенной между переулком Школьным и улицами Ломоносова и Пионерской в Покрово-Пригородном.В апелляционной жалобе «РКС-Тамбов» настаивало, что этот участок технологически не связан с централизованной системой водоотведения Тамбова. По мнению представителей компании, подключение сети к городской канализации невозможно из-за значительной удалённости действующих коммуникаций.Апелляционный суд отклонил эти доводы, поскольку концессионер не представил достаточных документальных доказательств невозможности подключения.Свою жалобу подала и администрация Тамбова. Муниципалитет добивался передачи дополнительного объекта — насосного оборудования, расположенного в подвале дома № 57 на улице Полынковской.Однако в этой части апелляционная инстанция также согласилась с первоначальным решением. Суд указал, что требование о передаче оборудования заявлено преждевременно: администрация не подтвердила вступление во владение этим имуществом, а вступившего в законную силу судебного акта о признании его бесхозяйным не имеется.Обе апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения. Решение об обязанности «РКС-Тамбов» подписать акт приёма-передачи десяти объектов коммунальной инфраструктуры сохранило силу.ООО «РКС-Тамбов» входит в группу «Российские коммунальные системы» и эксплуатирует городские сети водоснабжения и водоотведения по концессионному соглашению с администрацией Тамбова, заключённому в апреле 2021 года.



