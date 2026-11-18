«Существует небольшой кассовый разрыв реально между поступлениями тех налогов и сборов, которые идут, и теми выплатами, которые осуществляются. Мы в первую очередь сегодня нацелены на выполнение тех социальных гарантий и обязательств, которые нами приняты в части помощи нашим ребятам, которые участвуют в боевых действиях», — пояснил Евгений Первышов.

«Единственное, мы для себя сейчас примем ряд поправок по срокам выплат. То есть они будут колебаться у нас по нашим расчётам где-то в пределах квартала, до трёх месяцев. Чтобы у нас было пополнение нашей казны и мы такие выплаты производили», — заявил губернатор.

В Тамбовской области изменят сроки предоставления единовременной выплаты в размере 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей. Из-за нехватки средств в региональном бюджете перечисление денег может занимать до трёх месяцев. Об этом губернатор Евгений Первышов сообщил 18 ноября во время прямой линии, отвечая на жалобы жителей о задержках выплат.Глава региона признал наличие временного кассового разрыва между поступлением доходов в областной бюджет и необходимостью финансировать социальные обязательства. По его словам, в первую очередь власти направляют средства на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.Единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей ввели в Тамбовской области в начале 2025 года. Сейчас, по словам губернатора, региональные власти столкнулись с необходимостью пересмотреть порядок её финансирования.Евгений Первышов рассказал, что рассматривались три варианта: полностью отменить меру поддержки, сократить выплату вдвое — до 150 тыс. рублей — либо сохранить прежний размер, увеличив сроки перечисления средств.В результате правительство региона и депутаты Тамбовской областной Думы решили сохранить выплату в полном объёме.Предполагается, что новый порядок будет закреплён в региональных нормативных актах. Конкретные сроки принятия изменений пока не названы.При этом действующий размер выплаты — 300 тыс. рублей — пересматривать не планируется. Увеличение срока перечисления средств власти объясняют необходимостью распределять бюджетные расходы с учётом фактического поступления налоговых доходов.